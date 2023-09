Ram a dévoilé aujourd’hui le prix de la version 1500 TRX Final Edition 2024. Comme son nom l’indique, il va s’agir de la dernière mouture de ce modèle complètement déjanté qui propose un moteur V8 suralimenté de 6,2 litres, lequel propose une puissance ahurissante de 702 chevaux et 650 lb-pi de couple.

Ram 1500 TRX Final Edition 2024 bleu Photo : Ram

Le prix du Ram 1500 TRX Final Edition 2024

Le Ram 1500 TRX V8 suralimenté de 6,2 litres sera offert au Canada à un prix de départ de 150 270 $, sans compter 2795 $ pour les exorbitants et démesurés frais de transport et de préparation.

La production du Ram TRX (prononciation : T-REX) va s’achever à la fin de la présente année. Ça marque la fin d’un chapitre chez Ram, un chapitre qui aura marqué l’imaginaire. Mais est-ce vraiment la fin de l’appellation TRX ?

« Le lancement du Ram 1500 TRX a inauguré un changement significatif dans l’univers des camionnettes de performance tout-terrain avec un effet iconique qui durera pendant des années. Ce chapitre des camions haute performance de Ram tire à sa fin, mais ce n’est pas la fin de l’histoire du TRX. Nous aurons d’autres nouvelles à vous communiquer à une date ultérieure, mais pour le moment, nous sommes fiers d’offrir à nos fidèles amateurs de performance un TRX à moteur V8 suralimenté de 6,2 litres très spécial. » - Tim Kuniskis, chef de la direction de Ram

Ram 1500 TRX Final Edition 2024 rouge Photo : Ram

Cette édition finale est donc la dernière chance pour les amateurs de s’offrir cette camionnette particulière. Ce Ram, qui offre un niveau de personnalisation très poussé, est livrable avec un choix de huit couleurs extérieures, dont trois nouvelles et uniques (Delmonico Red, Night Edge Blue et Harvest Sunrise).

Le Ram 1500 TRX Final Edition 2024: comment se démarque-t-il?

L’édition spéciale se présente avec un contenu très exclusif qui inclut des jantes Satin Titanium dotées de verrous de talon (Bead-lock), un logo sur capot et des décalques indiquant le nom du modèle sur les flancs de la caisse.

L'intérieur du Ram 1500 TRX Final Edition 2024 Photo : Ram

À l’intérieur, on retrouve des surpiqûres Patina sur le tableau de bord, les sièges et un logo « TRX » brodé au dossier de ces derniers. Une plaque à la console centrale va indiquer le numéro de fabrication du modèle, un élément qui est toujours intéressant pour les collectionneurs. D’autres logos TRX seront présents ici et là, tout comme de la fibre de carbone au tableau de bord, aux portières, à la console et au volant. Autrement, l’équipement de série comprend toujours une chaîne audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, un rétroviseur à affichage numérique, ainsi que des sièges avant offrant huit réglages électriques, sans oublier un mode de lancement, entre autres.

Le Ram 1500 TRX 2024 sera livrable à compter du quatrième trimestre de 2023.

Le nouveau Ram 1500 TRX Final Edition 2024 Photo : Ram