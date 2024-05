• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des camionnettes et fourgonnettes.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants.

Ces segments regroupés constituent une étude des contrastes. Les camionnettes continuent de posséder un pourcentage très élevé du marché, alors que les fourgonnettes s'efforcent de survivre en marge de celui-ci.

Les meilleures camionnettes compactes et intermédiaires

Le segment des camionnettes intermédiaires a connu un important regain de popularité ces dix dernières années. Aujourd’hui, il est devenu l’un des plus importants pour les constructeurs, et assurément l’un des plus lucratifs aussi. Voilà qui revêt une importance majeure alors que leurs créateurs investissent des sommes astronomiques pour effectuer leurs virages électriques.

Il s’est même ajouté ce qu’on appelle des camionnettes compactes avec les Ford Maverick et Hyundai Santa Cruz, si bien que les acheteurs ont plus de choix que jamais pour répondre à leurs besoins.

Et la lutte est serrée lorsque vient le temps d’identifier les modèles les plus intéressants. Néanmoins, notre panel a réussi à s’entendre sur trois d’entre eux. Ce qui est accrocheur, c’est qu’ils proposent des approches différentes.

Le Toyota Tacoma 2024 | Photo : D.Rufiange

Avec le Toyota Tacoma, on a une vraie camionnette, construite sur un châssis en échelle. Renouvelée pour 2024, elle s’impose vraiment face à ses rivales de même acabit. Le nombre de déclinaisons que l’on retrouve au menu est riche aussi, avec l’ajout d’une nouvelle variante nommée Trailhunter, pensée pour repousser les limites en conduite hors route. Et une mécanique hybride est même au menu.

Voir : Toyota Tacoma 2024, premier essai : un pari gagné d’avance

Fiche technique du Toyota Tacoma 2024

Ford Maverick 2023-24 | Photo : D.Heyman

Notre deuxième coup de coeur est aussi hybride. Cela dit, le Ford Maverick est construit à partir d’une structure monocoque, et il est en format plus compact que le Tacoma. La camionnette Maverick rappelle les anciennes propositions intermédiaires des années 80 et 90, surtout conçues pour être pratiques et être capables de se faufiler partout.

Voir : Ford Maverick 2024 : il pourra être commandé à partir de juillet

Voir : Ford Maverick Hybrid Lariat 2023, essai : le facteur cool

Fiche technique du Ford Maverick XL 2024

Honda Ridgeline 2024 | Photo : Honda

Notre troisième choix est le Honda Ridgeline. On parle aussi d’un véhicule profitant d’une structure monocoque, mais cette fois de taille intermédiaire. Avec une capacité de remorquage de 5000 livres, et la douceur de roulement de son cousin, le Honda Pilot, le modèle Ridgeline offre un compromis qui séduit des milliers d’acheteurs depuis maintenant près de 20 ans.

Fiche technique du Honda Ridgeline TrailSport 2024

Les meilleures camionnettes pleine grandeur

Dans la catégorie des pickup pleine grandeur, il n’y a pas vraiment de surprises, alors qu’on retrouve les mêmes joueurs depuis des décennies.

En 2024, il y a en fait cinq rivaux dans le segment : le duo Chevrolet Silverado et GMC Sierra chez General Motors, le Toyota Tundra, ainsi que le Ram 1500 et le Ford F-150.

Sans trop d’étonnement, ce sont les firmes américaines qui dominent, même si la proposition de Toyota n’est pas à dédaigner.

Ford F-150 Lariat 2024 | Photo : Ford

Ainsi, les Ford F-150, GMC Sierra et Ram 1500 représentent notre trio de tête pour ce qui est des camionnettes pleine grandeur. Pour ce qui est des raisons pour lesquelles elles se démarquent, c’est similaire d’un modèle à un autre. Les capacités de remorquage, la quantité de variantes offertes, la puissance des mécaniques, le luxe offert au sommet de la gamme, bref, les camionnettes ne sont plus ce qu’elles étaient.

Voir : Ford F-150 2024 : l’évolution dans la continuité

Voir : Ford Canada dévoile les prix de son F-150 2024

Voir : Ram 1500 2025, premier essai : l’efficacité, sans la masculinité

Voir : Le Ram 1500 Classic est de retour en 2024

Voir : Ram 1500 2025 : bonsoir le V8, bienvenue le 6-cylindres en ligne

GMC Sierra 2023-24 | Photo : B.Charette

Le Ram 1500 Warlock 2025 | Photo : Ram

Notez que le Ram 1500 est celui qui profite des plus grands changements… mais pour l’année 2025, avec l’arrivée de nouvelles variantes et d’une nouvelle mécanique, conséquente à l’abandon des moteurs V8.

Les meilleures fourgonnettes

Même si on les oublie, les fourgonnettes font toujours partie du paysage automobile. Les propositions sont moins nombreuses qu’avant, mais elles demeurent fortes auprès de ceux qui reconnaissent toujours que ces véhicules sont les plus pratiques pour les familles.

Honda Odyssey 2024 | Photo : Honda

Des cinq modèles que l’on retrouve toujours sur le marché, trois se démarquent en raison de leurs qualités intrinsèques qui incluent notamment le confort et l’aménagement intérieur. On parle de la Honda Odyssey, longtemps identifiée comme la meilleure de sa horde. Ensuite, on retrouve la Toyota Sienna, qui n’est proposée qu’en configuration hybride aujourd’hui, ce qui lui permet d’offrir la meilleure moyenne de consommation de carburant.

Fiche technique de la Honda Odyssey Touring 2024

Fiche technique de la Toyota Sienna XSE 2024

Toyota Sienna 2023/24 | Photo : K.Soltani

Notre troisième coup de cœur, la Kia Carnival, est venue remplacer la Sedona en 2022. Kia s’est ici surpassée pour offrir le nec plus ultra pour ceux à la recherche de la praticité d’une fourgonnette, le tout à l’intérieur d’un environnement riche et luxueux.

À vous de voir ; les trois véhicules représentent de bons achats.

Voir : Kia dévoile un intérieur redessiné pour sa Carnival

Voir : Une bonne et une moins bonne nouvelle pour la Kia Carnival 2024

Fiche technique de la Kia Carnival EX 2024