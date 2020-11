Ram va proposer une édition 75e anniversaire de sa camionnette 2500 Power Wagon.

La camionnette Power Wagon s’est fait un nom dans les années 50 au sein de la famille Dodge. On peut vraiment parler du pick-up tout terrain le plus performant de son époque. Ayant vu le jour en 1945, le modèle célèbre ses 75 ans cette année. Le Dodge Power Wagon était basé sur le camion militaire construit par la firme pendant la Seconde Guerre mondiale.

La production n’a pas été continue, toutefois. Ce n’est que depuis quelques années que Ram propose une version Power Wagon de sa camionnette Ram. Cette dernière a beau offrir toutes les compétences possibles, elle est beaucoup plus discrète que l’était le modèle des années 50.

Malgré tout, pour 2021, Ram rend hommage à l’icône de l’époque avec une édition spéciale. Ce qu’on remarque d’emblée sur cette dernière, c’est la grille. Son fond reprend le style de celle des années 50 qui était composé de lamelles disposées à la verticale.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Ram Ram 2500 Power Wagon 2021, édition 75e anniversaire, avant

Pour ce qui est de caractéristiques qu’avance la version moderne, on retrouve des phares à DEL de qualité supérieure et quantité de garnitures et de logos noirs. Des écussons marquant l’anniversaire sont aussi visibles un peu partout, y compris sur les portières arrière. Des roues de 33 pouces complètent le style extérieur.

Photo : Ram Ram 2500 Power Wagon 2021, édition 75e anniversaire, arrière

À l’intérieur, le changement le plus important est l’ajout de sièges en cuir marron avec des logos 75e anniversaire qui sont incrustés dans les dossiers de sièges. Le tableau de bord et les garnitures de portes adoptent un plastique noir brillant et de l’aluminium brossé. L’écran multimédia de 12 pouces présente de nouvelles pages d’informations qui montrent des détails concernant la conduite tout terrain, des éléments comme la hauteur du véhicule, le niveau de tangage et de roulis, ainsi que des jauges auxiliaires. Une chaîne audio de 750 watts offrant 17 haut-parleurs est présente à bord.

L’édition spéciale de Power Wagons arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année. Le prix canadien du modèle a été fixé à 73 290 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 1895 $.

Photo : Ram Ram 2500 Power Wagon 2021, édition 75e anniversaire, intérieur