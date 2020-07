La division Ram du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a annoncé aujourd’hui une nouvelle édition de sa camionnette HD. Le Ram Heavy Duty Limited Black 2020 est proposé dans un ensemble offrant une allure monochrome unique et destinée évidemment aux acheteurs de camionnettes de luxe. Cette variante devient le nouveau mâle alpha des modèles huppés chez Ram.

« Ram s’est engagé à s’améliorer en permanence et cela inclut la recherche de moyens pour proposer des modèles uniques avec des caractéristiques et une durabilité qui continuent à séduire de plus en plus d’acheteurs. Offrir un look personnalisé directement depuis l’usine permet aux clients de personnaliser encore plus leurs modèles et de les rendre plus faciles à utiliser. »

– Mike Koval Jr, responsable de la marque Ram