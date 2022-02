Rappel massif d’environ 500 000 modèles Hyundai et Kia

À la fin des années 2010, on a eu droit à de nombreux rappels chez Hyundai et Kia en raison de risques d’incendie. La nouvelle décennie nous fait assister au même scénario alors que l’histoire se répète chez ces constructeurs étroitement liés.

Cette fois, les deux entreprises ont annoncé qu’elles allaient rappeler près d’un demi-million de véhicules, toujours pour les mêmes raisons. L’annonce s’accompagne d’une mise en garde, soit celle demandant aux propriétaires de garer leur véhicule à l’extérieur, loin d’autres véhicules et structures, jusqu’à ce qu’ils soient réparés.

Lesdits véhicules peuvent prendre feu même si le moteur est éteint.

Le rappel concerne certains VUS Kia Sportage (2014-2016) et certaines berlines Kia K900 (2016-2019). Il vise aussi le Hyundai Santa Fe (2016-2018), le Hyundai Santa Fe Sport (2017-2018), le Hyundai Santa Fe XL (2019) et le Hyundai Tucson (2014-2015).

Au total, on parle de 126 747 Kia et 357 830 Hyundai, le tout pour un total de 484 588 unités.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions pas de détails concernant le marché canadien. Nous mettrons cette nouvelle à jour lorsque l’information nous sera partagée.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Kia Kia Sportage 2014

Les modèles Hyundai pourraient souffrir d’un dysfonctionnement du système de freinage antiblocage. Cela pourrait provoquer un court-circuit entraînant un incendie. Chez Kia, on parle d’un problème similaire avec l’unité de contrôle électronique hydraulique (HECU) qui pourrait causer un court-circuit et un incendie.

Cette nouvelle campagne s’ajoute à celles déjà effectuées pour des problèmes similaires. Tellement que les autorités fédérales américaines surveillent attentivement ce qui se passe chez Hyundai et Kia. En décembre, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, a ouvert une « analyse technique » sur les deux constructeurs. Celle-ci a pour objectif d’examiner le travail effectué derrière les efforts de rappel des compagnies. L’analyse a porté sur environ trois millions de véhicules.

Hyundai et Kia informeront les propriétaires par courrier afin qu’ils contactent leurs concessionnaires respectifs pour planifier le moment pour effectuer la réparation, sans frais, bien sûr. Les concessionnaires Kia installeront un nouveau fusible pour la carte de circuit HECU, tandis que les techniciens de Hyundai installeront également un nouveau fusible en plus d’inspecter et de remplacer le module ABS, si nécessaire.

Kia va commencer à envoyer des lettres de notification le 31 mars. L’exercice va se faire à partir du 5 avril chez Hyundai.