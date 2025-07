Mazda procède au rappel de 171 412 véhicules Mazda3 et CX-30 des années 2024 et 2025, vendues aux États-Unis et au Canada, en raison d’un défaut de capteur pouvant désactiver les coussins gonflables, selon un rapport de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, publié le 29 mai.

Modèles visés et nature du problème

Le rappel touche précisément 51 857 Mazda3 et 119 555 CX-30 des millésimes 2024 et 2025. Tous les véhicules inclus dans ce rappel sont concernés par le défaut, affirme la NHTSA.

Mazda3 Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le problème

Le problème survient si la clé d’allumage est laissée en position allumée pendant plus de deux heures sans que le moteur tourne, ce qui peut entraîner une décharge complète de la batterie. Dans ce scénario, le capteur de coussin gonflable enregistre une faute interne, provoquant l’allumage du témoin de coussin gonflable.

Résultat : les coussins gonflables ne se déploieront pas en cas de collision une fois le véhicule redémarré.

À noter que ce défaut ne se manifeste pas si la batterie se décharge autrement (par exemple, à cause d’un équipement resté allumé).

La solution

Mazda a été alertée du problème en juin 2024 et a réagi en améliorant la technologie du capteur de coussin gonflable à partir de novembre 2024, selon la NHTSA. Aucun accident ni blessure n’a été rapporté à ce jour en lien avec ce défaut.

Les véhicules affectés feront l’objet d’une mise à jour du logiciel du capteur ou d’un remplacement complet de celui-ci, selon le cas.

Les concessionnaires ont été informés le 3 juin et les propriétaires recevront un avis d’ici le 28 juillet.