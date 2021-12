Depuis que des écrans sont présents à l’avant des véhicules, la question de la distraction qu’ils peuvent entraîner est sur toutes les lèvres. Mais bon, lorsqu’il ne s’agit que d’unités servant aux fonctions multimédias, on peut vivre avec.

Cependant, avec des écrans et des fonctionnalités qui ne cessent de croître, comme la possibilité de faire l’écoute en continu de ses chaînes favorites à bord de son véhicule, ce n’était qu’une question de temps avant que surviennent des problèmes.

Et l’on a déjà eu droit à des exemples. Au début de l’année 2021, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé qu’elle examinait des informations selon lesquelles le système multimédia de Tesla permettait aux automobilistes de jouer à des jeux vidéo, notamment au Solitaire, alors qu’ils étaient censés conduire.

Le plus récent en lice est celui de Mercedes-Benz. La compagnie se voit forcée de rappeler ses plus récentes berlines EQS et Classe S en raison d’un problème logiciel qui permet aux conducteurs de regarder la télévision pendant qu’ils conduisent. Les voitures visées par le rappel sont équipées du système multimédia MBUX qui s’affiche sur un l’écran tactile géant que l’on trouve à la planche de bord.

Puisque les modèles sont nouveaux et que leur tirage n’est pas très grand, la campagne touche seulement 227 exemplaires de l’EQS et de la Classe S. Ces derniers ont été construits entre le 8 décembre 2020 et le 13 octobre 2021. C’est peu, mais il est important de souligner ce genre de problème, car les implications en matière de sécurité sont importantes. La majorité des gens n’oseraient pas conduire et écouter la télé en même temps, mais le fait que ce soit possible est troublant.

Mercedes-Benz note que les modèles visés sont équipés d’un logiciel qui est incorrectement configuré, ce qui permet aux occupants installés à l’avant d’accéder à du contenu numérique, comme la télévision en continu, tout en conduisant. Notez que cela ne peut se produire que si le conducteur a un compte actif avec l’application Mercedes Me qui est connectée au système multimédia.

Mercedes-Benz explique qu’elle n’a pas connaissance d’accidents ou de blessures causés par ce problème et qu’elle a lancé la campagne de rappel volontairement. L’entreprise de Stuttgart a déjà mis à jour le logiciel du serveur qui relie les voitures potentiellement concernées aux États-Unis. Cela signifie que le problème a été désactivé et que les propriétaires de modèles EQS et Classe S n’auront pas besoin de passer chez un concessionnaire pour une mise à jour du logiciel.