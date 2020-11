Il est rare qu’on vous parle d’un rappel qui n’a pas encore eu lieu, mais c’est pourtant la situation que l’on vit actuellement avec le fournisseur de pièces automobiles Denso.

Cette compagnie, qui alimente plusieurs constructeurs, a annoncé le mois dernier le rappel d’une pompe à essence à basse pression qui a été utilisée dans plus de 2 millions de véhicules. Cette semaine, elle a ajouté 1,5 million d’unités à cette liste pour un total de 3,53 millions de véhicules potentiellement concernés. Denso est une filiale de Toyota, donc il faut s’attendre à des rappels de ce côté. Cependant, sa pompe a également été vendue et utilisée par Honda, Subaru, Mitsubishi et Ford.

Pour l’instant, nous ne savons pas quels modèles seront concernés, car une fois sa pièce vendue, Denso ne sait pas avec quels véhicules elle est nécessairement mise à contribution. On sait cependant que les véhicules qui seront éventuellement rappelés sont des modèles 2013 à 2020.

Denso a déclaré à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) qu’« une roue de certaines pompes à essence à basse pression peut se déformer dans certaines conditions, ce qui pourrait rendre la pompe inutilisable ». Évidemment, si le problème survient alors que le véhicule est en mouvement, il cessera d’être alimenté en carburant, ce qui pourrait se traduire par une situation dangereuse pour le conducteur.

Si vous possédez un véhicule qui est équipé de cette pompe, Denso mentionne que vous allez être averti par votre manufacturier. Le problème, c’est que si vous avez fait l’acquisition d’un modèle d’occasion, l’information ne se rendra peut-être pas à vous.

Aux États-Unis, les consommateurs peuvent se rendre sur le site de la NHTSA et inscrire le numéro d’identification de leur véhicule afin de savoir si ce dernier est visé. Au Canada, il sera éventuellement possible de s’informer auprès de Transports Canada.

Puisque le rappel est récent, les informations le concernant ne sont peut-être pas toutes accessibles en ligne au moment d’écrire ces lignes. On vous invite à vérifier de façon régulière. Aussi, dans le doute, vous pouvez toujours demander à votre mécanicien de jeter un coup d’œil à votre véhicule.

Il n’y a pas lieu de paniquer, mais c’est une situation à surveiller.