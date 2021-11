On le sait, la production de plusieurs véhicules à travers l’industrie a dû être mise à l’arrêt en raison de la crise des puces électroniques. C’est le cas du Chevrolet Equinox qui est produit à l’usine CAMI (Canadian Automotive Manufacturing Inc.) de GM, usine qui est située à Ingersoll, en Ontario.

En fait, la production du véhicule a cessé le 16 août là-bas. Mais les problèmes remontaient à plus loin. En fait, dans un communiqué que la compagnie a fait parvenir au site Automotive News Canada, elle explique que l’usine était « en grande partie fermée depuis le 8 février en raison de la pénurie mondiale de puces électroniques. »

La bonne nouvelle, c’est que General Motors Canada a repris lundi la production de son VUS à l’usine CAMI. Ironiquement, l’assemblage de ce véhicule va prendre fin à 2022 à cet endroit alors qu’une réorganisation des installations va permettre à l’entreprise de construire sur place le fourgon électrique à vocation commerciale, le BrightDrop EV600. Concrètement, on va mettre quatre mois pour rénover l’usine afin de pouvoir construire des EV600 dès novembre de l’an prochain.

On prévoit deux équipes de travail au départ et pour 2023. Si le modèle connaît le succès escompté, on pourra espérer voir une troisième équipe de travail s’ajouter.

Au total, quelque 2000 personnes travaillent actuellement à l’assemblage du Chevrolet Equinox.

