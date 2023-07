Retour du nom Stealth chez Dodge en 2025 ?

• Des rumeurs font état du retour du Dodge Stealth en 2025, cette fois comme VUS.

Ceux qui ont connu la période du début des années 90 se souviendront d’une certaine voiture nommée Stealth chez Dodge. Cette sportive à traction (et à quatre roues motrices avec la version haut de gamme), fruit d’une collaboration avec Mitsubishi, n’a jamais connu un grand succès cependant, si bien que sa carrière a été courte (1991-1996).

Dodge Stealth 1996 Photo : Dodge

Et voilà que son nom refait surface. C’est une rumeur qui court depuis un certain temps déjà, mais le site Motor Trend a récemment ajouté du contenu intéressant en lien avec le nom Stealth. En fait, on parle de la transition du Dodge Durango en VUS plus spacieux, toujours à trois rangées, ce qui laisserait de la place à un nouveau venu au sein de la gamme pour prendre sa place.

Vous l’aurez deviné, ce dernier adopterait le nom de Stealth. Ce modèle verrait le jour à la fin de 2024 comme produit 2025. C’est encore loin.

La plateforme qui serait appelée à le recevoir, signe Motor Trend, est pour le moment inconnue. Une des options serait de faire migrer le Durango sur la nouvelle architecture WL du Grand Cherokee. La seconde consisterait à déposer le Stealth sur la plateforme STLA (pour grands véhicules) de Stellantis. Celle-ci ouvre la porte à l’hybridité et à l’électrification.

Quant au Durango, certaines rumeurs plus vieilles le faisaient passer sur un châssis en échelle, à l’instar des Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Le Durango deviendrait le cousin de ces modèles alors que le nouveau Stealth serait celui du Grand Cherokee.

Ça fait beaucoup de spéculations, mais il devra se passer quelque chose chez Dodge pour éviter la mort à petit feu de la marque

Selon Motor Trend, le nouveau 6-cylindres en ligne Hurricane biturbo de 3,0 litres serait retenu pour le Stealth, probablement avec une assistance électrique. Nous pourrions avoir un aperçu d’un groupe motopropulseur hybride pour ce véhicule lorsque le Jeep Wagoneer 4xe fera ses débuts en 2024.

Lors de réunions de concessionnaires en début d’année, des sources anonymes ont déclaré que le Stealth se présenterait sous une forme « radicalement différente » de celle du Durango, plus proche de « ce que les gens recherchent ». Ce dernier proposerait aussi un habitacle pouvant accueillir sept personnes.