On a eu droit à de bonnes nouvelles pour les amateurs de salons automobiles. En 2024, les rassemblements de Vancouver, d’Ottawa et de Calgary seront de retour. On sait que cette année, plusieurs avaient abandonné le combat, ne laissant que Toronto et Montréal sur la scène des salons d’importance à travers le pays. La ville de Québec a aussi tenu un salon cette année, mais il est à souligner que ce dernier a surtout été rendu possible grâce aux concessionnaires de la région.

Voilà qui va en réjouir plusieurs, car l’optimisme était à son plus bas niveau après la tenue des événements de Montréal et de Toronto, en janvier et février dernier. Rappelons que dans ces deux cas, on a eu droit à des éditions plus maigres en raison de l’absence de nombreux constructeurs. Plusieurs visiteurs, surtout à Montréal, ont mentionné qu’ils ne reviendraient pas l’an prochain si la formule demeurait la même.

Salon de l’auto de Calgary

Là, les premières nouvelles sont plus encourageantes. Du côté de Calgary, on s’encourage de la participation des concessionnaires et l’on mentionne que 25 marques automobiles, au minimum, seront présentes sur le plancher d’exposition lorsqu’il ouvrira ses portes du 7 au 10 mars 2024.

Le Salon de Vancouver sera de retour en 2024 Photo : Vancouver International Auto Show

Salon de l’auto de Vancouver

Du côté de Vancouver, l’heure est aussi à la réjouissance. Le retour du Salon a été annoncé en mai dernier. Après une interruption de quatre ans, les organisateurs promettent de repenser le format pour une expérience améliorée pour les consommateurs.

Blair Qualey, le président-directeur général de l’association des concessionnaires de véhicules neufs de la Colombie-Britannique, se réjouissait de ce retour. « C’est tellement excitant et exaltant. Je ne peux pas vraiment l’exprimer après avoir dû annuler le salon de notre 100e anniversaire il y a quatre ans. C’est très excitant de pouvoir dire que nous reviendrons l’année prochaine. »

Les visiteurs pourront franchir les tourniquets entre le 20 et le 24 mars.

Salon de l’auto d’Ottawa

Enfin, dans la capitale nationale, les amateurs pourront admirer les nouveaux modèles du 21 au 24 mars. Sur le site de l’événement, on mentionne que les détails sont à venir.

Bien entendu, nous surveillerons les annonces concernant Québec et Edmonton, entre autres, ainsi que les nouvelles à propos des formules qui seront retenues à Montréal et à Toronto. La participation des constructeurs devra être plus importante pour assurer la pérennité de ces événements. L’an dernier, ils étaient peu nombreux à la fête.

À suivre.