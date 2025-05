General Motors a enregistré une baisse de 6,6 % de son bénéfice net au premier trimestre de 2025, tout en annonçant que ses prévisions pour l’année ne tenaient plus la route. La raison ? L’incertitude créée par les nouveaux tarifs douaniers imposés par l’administration Trump.

Résultats financiers mitigés malgré des revenus en hausse

Pour le trimestre clos le 31 mars, le bénéfice net de GM est tombé à 2,8 milliards de dollars, tandis que les revenus ont progressé de 2,3 % pour atteindre 44,02 milliards. Une performance en demi-teinte, notamment attribuable à une baisse des volumes en gros de camionnettes et VUS pleine grandeur, en raison de temps d’arrêt prévus sur les chaînes de montage et d’un incendie affectant un fournisseur.

Les résultats ajustés avant intérêts et impôts ont chuté de 9,8 % à 3,5 milliards, tandis que le bénéfice avant impôts en Amérique du Nord a baissé de 14 %, alors même que les nouveaux tarifs ne sont pas encore en vigueur.

Sur le plan international, GM a réalisé un bénéfice de 45 millions en Chine, contre une perte de 106 millions un an plus tôt. La marque est engagée dans une restructuration de ses opérations chinoises via une coentreprise à 50-50 avec SAIC Motor Corp.

Une année difficile en vue

En janvier, GM avait annoncé des prévisions optimistes pour 2025 : un bénéfice net de 11,2 à 12,5 milliards et un EBIT ajusté de 13,7 à 15,7 milliards. Ces prévisions supposaient toutefois une stabilité des politiques nord-américaines.

Or, depuis, les droits de douane sur les véhicules importés ont été imposés, bouleversant les projections. Paul Jacobson, directeur financier, a indiqué que la guidance ne pouvait plus être considérée comme fiable, ajoutant que l’environnement politique continuerait probablement d’évoluer dans les mois à venir.

Mary Barra, PDG de General Motors | Photo : General Motors

GM et la Maison-Blanche : dialogue en cours

GM a reporté de deux jours son appel aux analystes, à la suite d’une annonce de la Maison-Blanche indiquant un possible assouplissement des tarifs. La PDG Mary Barra a déclaré que GM menait des « discussions productives avec le Président et son administration », tout en exprimant sa gratitude envers Donald Trump.

« Le leadership du Président aide à rétablir une équité pour les entreprises comme GM, et nous permet d’investir davantage dans l’économie américaine », a affirmé Mary Barra le 28 avril.

Production revue et ajustements en Chine

En réponse à ces mesures tarifaires, GM prévoit d’augmenter la production de ses camionnettes légères Chevrolet Silverado et GMC Sierra à Fort Wayne, en Indiana. Le constructeur produit également des véhicules au Mexique et au Canada, ce qui pourrait nécessiter des ajustements selon l'évolution des politiques commerciales.

Jacobson précise que GM mise sur des mesures à faible coût, rapidement déployables, pour naviguer dans ce contexte incertain.

Un soulagement temporaire, mais des risques structurels persistants

Pour les analystes, l’assouplissement annoncé par la Maison-Blanche pourrait n’être qu’un répit temporaire. Daniel Roeska, de la firme Bernstein, souligne :

« Le pivot sur les tarifs apporte un soulagement à court terme, mais les risques structurels demeurent. Les prix des voitures américaines montent alors que l’élan économique ralentit. »