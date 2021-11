Un début sur les chapeaux de roue pour l’action de Rivian

L’entreprise naissante Rivian, qui a récemment commencé les livraisons de son premier véhicule de production, la camionnette R1T, vient de faire ses débuts très attendus sur le marché boursier américain, en fixant le prix de son offre publique initiale à 78 $ l’action. En tout, ce sont 153 millions de parts qui ont été offertes.

Au départ, Rivian, qui est soutenue par des géants comme Amazon et Ford, devait fixer le prix de ses actions entre 57 $ et 62 $, mais elle a augmenté cette fourchette la semaine dernière pour la porter entre 72 $ et 74 $ l’action. La nouvelle donne à 78 $ a permis à l’entreprise de porter sa valeur boursière à 11,9 milliards, ce qui en fait la plus importante introduction en bourse pour une entreprise américaine depuis que Facebook a récolté 16 milliards lors de son entrée en 2012.

L’introduction en bourse de Rivian est la plus importante à travers la planète cette année et la 12e plus significative de tous les temps, selon ce que rapporte CNN Business. Selon le Wall Street Journal, Rivian aura une évaluation initiale supérieure à 77 milliards de dollars, ce qui la rendra presque aussi importante que l’un de ses principaux bailleurs de fonds, Ford.

Avant l’introduction en bourse, Amazon, ainsi que les sociétés d’investissement T. Rowe Price et Franklin Templeton ont été citées comme faisant partie d’un groupe d’« investisseurs clés » devant acheter des actions pour une valeur de cinq milliards de dollars. L’introduction en bourse de Rivian est garantie par Morgan Stanley, Goldman Sachs et J. P. Morgan, et le fabricant de camions électriques sera coté au NASDAQ sous le symbole RIVN.

Photo : Rivian Le Rivian R1S

C’est complètement fou lorsqu’on y pense. Un expert financier que nous avons consulté, mais qui ne se considère pas un spécialiste dans ce genre de titre (et qui souhaite garder l’anonymat) nous expliquait que l’action a ouvert à 106,75 $ pour grimper à près de 120 $ avant de redescendre un peu en fin de journée. Au moment d’écrire ces lignes, l’action était un peu plus de 100 $ (on parle toujours de devises américaines, bien sûr).

Pour notre analyste, il y a quelque chose d’anormal sur le marché en ce moment, comme le fait de voir une compagnie qui ne fait pas encore de profits être valorisée à des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars.

Le formulaire S-1 déposé par Rivian avant son entrée en bourse indique que la compagnie prévoit livrer 1000 véhicules avant la fin de l’année 2021. Il y a une ombre au tableau, toutefois, comme nous le rapporte le magazine Car and Driver. En effet, lors d’une récente action en justice pour licenciement abusif, un ancien employé affirme que la compagnie n’est pas en voie d’atteindre cet objectif. Dans le cadre de cette même plainte, Laura Schwab, vice-présidente des ventes et du marketing, s’est inquiétée du fait que les prix annoncés par Rivian n’étaient pas assez élevés et que l’entreprise perdrait de l’argent sur chaque véhicule vendu. Ses supérieurs auraient dit qu’ils les augmenteraient après l’introduction de l’entreprise en bourse.

Une histoire à suivre.