• Rivian ajoute un mode pour la neige à ses modèles R1T et R1S.

• Ce mode est livrable via la voie des airs grâce à une mise à jour à distance.

• Le réglage réduit le patinage inutile des roues, mais il amenuise aussi la force de freinage régénérateur pour offrir un contrôle plus précis.

Les deux premiers modèles de l’entreprise naissante Rivian sont maintenant sur la route, soit la camionnette R1T, ainsi que le VUS R1S. Ces deux produits, hautement technologiques, sont la définition même d’ordinateurs sur roues, une expression que l’on va utiliser plus régulièrement à l’avenir… parce que c’est la réalité.

On vient d’ailleurs d’en avoir une belle preuve alors que la compagnie vient d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses véhicules, et ce, par la voie des airs. Cette pratique est de plus en plus courante à travers l’industrie.

Ainsi, un mode de conduite pour la neige est offert via une mise à jour, pour les conducteurs qui pourraient en avoir besoin.

Rivian précise que c’est pour la route. Hors des sentiers battus, elle recommande l’utilisation du mode Off-Road All-Terrain, conçu spécialement pour ce genre d’utilisation.

Ici, on connaît bien le mode pour la neige qui réduit la réponse de l’accélérateur afin d’éviter le patinage inutile des roues. Rivian mentionne que son système amenuise aussi la force de freinage régénérateur pour offrir un contrôle plus précis sur les surfaces à faible adhérence.

La dernière mise à jour offerte par la voie des airs amène aussi d’autres fonctions, comme la possibilité pour les propriétaires d’utiliser une application pour réchauffer à distance l’habitacle, activer volant et sièges chauffants, ainsi que dégivrer les vitres et les rétroviseurs latéraux.

L’entreprise a également annoncé que les précédentes mises à jour ont collectivement permis des gains en matière d’efficacité. Grâce à l’amélioration de la gestion de la batterie, de la régénération de l’énergie et de l’ajustement de la hauteur de conduite, l’autonomie a crû de 14 et 5 miles (22,5 et 8,0 kilomètres, respectivement), dans le cas des R1T et R1S équipés de la batterie de 135 kWh et des jantes de 21 pouces.