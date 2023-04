Rivian R1S 2023 - Profil Photo : D.Heyman

• Auto123 met à l’essai le Rivian R1S 2023, « l’autre » Rivian.

• Pour les amateurs de gros VUS offrant beaucoup de puissance et de style, il y a ce R1S.

Jusqu'à maintenant, pour la plupart des gens, le mot Rivian évoque l'image d'une camionnette. En effet, le R1T a été la pointe de la lance du fabricant dans l'imagination du public.

En fait, je dois admettre que les Rivian R1T et R1S sont de ces véhicules qui m'avaient un peu échappé. Peut-être parce que la période de gestation de ces modèles a été très nébuleuse. Il y a eu l'intervention - puis le retrait - de Ford, le profil non-développé de la marque Rivian, le style délirant des deux modèles, etc. Mais il reste que le R1T est arrivé bon premier sur le naissant marché des camionnettes électriques. Et ce, alors qu’on attend toujours des nouvelles concrètes de la part du Cybertruck de Tesla.

Ensuite, l’utilitaire de Rivian, le R1S, est plus mystérieux encore que son homologue pickup. La plupart des gens à qui je parle ne savent même pas que le VUS existe. C'était un peu intentionnel de la part de Rivian, qui a beaucoup insisté à forger son image de marque autour de son pickup. Sans doute, on misait sur l’originalité d’un pickup électrique, segment qui comptait un grand total de zéro modèles il y a deux ans.

Le VUS R1S se situe dans un domaine différent. Les VUS électriques (ou même hybride rechargeables) sont plus courants que les camionnettes électriques - pensez aux BMW iX, Tesla Model X, Volvo XC90 Recharge et autres. Le R1S pourrait donc avoir un peu plus de mal à conquérir le cœur des acheteurs.

Trois quarts avant

L'extérieur

La face avant, avec sa barre lumineuse sur toute la largeur et ses phares verticaux, sera toujours un sujet de discorde, mais en ce qui est du reste, peu se plaindront du style extérieur du R1S. La cabine a un look presque coupé, qui est encore plus prononcé lorsque le véhicule est réglé à sa hauteur de caisse la plus basse (la suspension pneumatique à quatre coins qui permet ce réglage maintient également le Rivian plus plat dans les virages). Les jantes et les pneus tout-terrain de mon modèle d'essai sont bien adaptés et cachent des étriers de frein jaune vif.

Et cette partie avant ? Elle est futuriste, mais compte tenu de ce que des marques comme Kia, la division EQ de Mercedes et d'autres produisent aujourd'hui, le design polarisant du Rivian pourrait bien devenir la norme dans le paysage des voitures et des camionnettes d'ici peu.

Pourtant, certains seront rebutés lorsque la R1S est assise à sa hauteur maximale (il y a quatre niveaux au total). Dans cette position, avec un toit assez bas, on a vraiment l'impression d'être sur des échasses.

Avant

Mais, comme on me l'a fait remarquer, bien des VUS qui offrent ce genre de caractéristiques ont l'air bizarre lorsqu'ils sont réglés à leur hauteur maximale. L’effet est plus exagéré ici, disons.

Dans l'ensemble, cependant, il s'agit d'un véhicule à l'allure impressionnante qui réussit le tour de force d'être très clairement un VUS actuel, voire futuriste, tout en faisant de grands clins d'œil aux bien-aimés VUS carrés tels le Jeep Wrangler et le Land Rover Defender.

Points forts Face avant futuriste et distinctive

Face avant futuriste et distinctive Les gros pneus tout-terrain s'adaptent bien Points faibles Aspect étrange lorsque la hauteur de caisse est la plus élevée

Intérieur

L'intérieur

L'intérieur de la R1S est clairement dans l’air du temps. Il y a du cuir végétalien partout (le PDG de la société, RJ Scaringe, est végétalien), des éléments en bois très élégants, des boucles bronzées sur les portes et des dossiers de sièges avant qui semblent avoir été fabriqués à partir d'un réchaud de camping. Même le porte-clés est de la partie – il ressemble à un mousqueton. Il y a même un haut-parleur Bluetooth amovible avec port USB-C monté qui utilise la même technologie que le reste des haut-parleurs Meridian qui se trouvent à l'intérieur. Fallait y penser.

D'un point de vue plus pratique, l'intérieur est un espace ouvert et peu encombré. Comme dans une Tesla, l'écran principal - de 16 pouces - est le point de référence pour presque tout, y compris les aides à la conduite, les modes de conduite et même le réglage des rétroviseurs et du volant. Je préfère généralement les boutons physiques, mais le monde est ainsi fait de nos jours. Au moins, dans le Rivian, vous n'avez pas à faire face à un écran tactile qui appâte les empreintes digitales, mais seulement à un écran numérique.

Mais vous devrez vous contenter de l'interface native de Rivian - il n'y a pas de prise en charge d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, ni d'Alexa ou de Google à bord. À noter, l'interface native de Rivian est développée au Canada ; mais à noter également, le système de navigation a connu un certain nombre de problèmes sur mon parcours d'essai. Je teste tous les systèmes de navigation sur cet itinéraire et celui de Rivian est imparfait, me demandant de prendre des sorties que je savais me ralentiraient. L'itinéraire que j'ai emprunté de mémoire m'a permis de rentrer chez moi 20 minutes plus rapidement.

Sièges

Sur le plan du confort, l'habitacle avant est spacieux et aéré (aidé par un toit ouvrant sur toute la longueur) et offre une bonne position d'assise et une belle vue sur l'extérieur. La deuxième rangée est plus spacieuse que celle de la R1T et permet à deux adultes de s'asseoir confortablement.

Cette rangée dispose de ses propres ports USB-C, et comme le Rivian est équipé d'un système de climatisation quadrizone, chaque occupant de la banquette arrière dispose de ses propres commandes de climatisation, y compris des sièges chauffants. La troisième rangée n'est pas faite pour les personnes de grande taille, mais grâce à sa forme carrée, la garde au toit n'est pas mauvaise et il y a deux ports USB-C, des porte-gobelets et des bacs de rangement muraux.

Comme il y a très peu d'empiètement de la chaîne cinématique dans l'habitacle, il y a beaucoup d'espace pour le chargement à l'arrière, et le double hayon est très pratique pour charger le véhicule et servir de perchoir pendant que vous enfilez vos chaussures de randonnée. Il y a également un espace de rangement sous le plancher, équipé des tuyaux nécessaires au compresseur d'air embarqué ainsi que d'une trousse de premiers secours. Et oui, il y a un coffre avant, avec un plancher amovible pour encore plus de rangement.

Points forts Combinaison de matériaux traditionnels et modernes

Combinaison de matériaux traditionnels et modernes Spacieux

Spacieux Tableau de bord numérique de bonne taille Points faibles Peu de boutons physiques

Peu de boutons physiques Pas d'Apple CarPlay ni d'Android Auto

Trois quarts arrière

La conduite

La R1S est équipée de quatre moteurs électriques - un par roue - qui développent 831 chevaux et 908 lb-pi de couple. Le VUS offre une autonomie de 465 à 515 km selon les spécifications (notre modèle d'essai se situe à l'extrémité inférieure de l'échelle en raison de ses pneus tout-terrain) et peut être rechargé à une puissance maximale de 200 kW.

Pour vous aider à recharger pendant que vous conduisez, il y a deux niveaux de régénération des freins ; ils ne peuvent jamais être complètement désactivés et, par conséquent, la R1S est en mode de conduite sur une seule pédale la plupart du temps. A vitesse réduite, vous pouvez simplement relâcher l'accélérateur et la R1S s'arrêtera complètement.

J'ai déjà conduit de nombreux modèles avec modes de conduite à une pédale et le Rivian offre le fonctionnement le plus naturel. Tout devient rapidement intuitif, même que parfois je n'ai réalisé qu'après l'arrêt du véhicule que je n'avais jamais touché le frein. Le système fonctionne même à des vitesses plus élevées sur des routes sinueuses, bien qu'il finisse par s'annuler si le véhicule avance trop rapidement.

Avec une telle puissance et un tel couple, une fois que l'on appuie sur la pédale de cet engin, on est vite parti. C'est ce que permet la libération instantanée de plus de 800 chevaux et 900 (!) lb-pi de couple. Vous sortez de la ligne en un rien de temps et même si je ne qualifierais pas la R1S de VUS performant - elle pèse environ 7000 livres, après tout - c'est un plaisir d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, c'est certain.

Arrière

La R1S fonce avec entrain et avec tout ce couple, on ne ressent pas le même relâchement à vitesse élevée qu'avec d'autres VÉ qui peuvent manquer de souffle à mesure que la vitesse augmente.

Pour montrer qu'il est possible de s'amuser hors des sentiers battus, Rivian a prévu les modes Rally et Drift - oui, Drift - pour vous permettre d'exploiter le casseur qui sommeille en vous. Le mode Rally est très amusant, car vous sentez vraiment la puissance se propager vers l'arrière et donner une impression de voiture de sport dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec celles d'une voiture de sport, sur une route de gravier rapide par exemple. C'est là que les pneus tout-terrain gagnent leur place.

Mais ce qui fait vraiment la différence pour la R1S, c'est sa maniabilité. Plus précisément, c'est la direction, qui semble presque assistée hydrauliquement, comme si vous conduisiez un Nissan Frontier. C'est une sensation étrange pour un VÉ, car un électrique a tendance à isoler les occupants autant que possible, par exemple en éliminant les vibrations inutiles à travers le volant. Il n'y a rien de tout cela ici, juste une bonne pesanteur.

J'ai trouvé le système d'aide au centrage et au maintien dans la voie trop sensible ; j'ai été heureux de pouvoir le désactiver grâce aux curseurs du menu.

Points forts Conduite naturelle à une pédale

Conduite naturelle à une pédale Beaucoup de puissance

Beaucoup de puissance Bonne sensation de la direction Points faibles Très lourd tout de même

Très lourd tout de même Les pneus tout-terrain et les grandes roues nuisent à l'autonomie

fenêtre, écusson

Quelques-unes de vos questions sur le Rivian R1S 2023 :

La version à quatre moteurs de la R1S est-elle la seule option ?

Pour l'instant, oui. Un modèle à deux moteurs avec une autonomie de 418 km sera bientôt disponible.

Existe-t-il une R1S à deux rangées de sièges ?

Le R1S n'est disponible qu'en tant que VUS à trois rangées, mais des rumeurs font état d'une version Sport à deux rangées qui pourrait voir le jour.

Le mot de la fin

Selon Rivian, il s'agit d'un véhicule axé sur le style de vie, destiné à concurrencer des modèles tels le Jeep Wrangler 4xe et le Land Rover Defender. Cela requiert un style unique à l'intérieur comme à l'extérieur, et en effet, ce VUS est aussi distinctif que le Wrangler et le Defender. C'est un véhicule très cool qui fait tourner les têtes à gauche, à droite et au centre.

Et si le prix de départ de 125 000 dollars en rebute certains, il est du même ordre que celui du GMC Hummer ou de la BMW iX en version xDrive50, par exemple. Et le Rivian offre plus de puissance et d'autonomie que ces modèles lorsqu'ils sont équipés de la même manière. De plus, à mon avis, la R1S est plus belle que ces deux modèles et possède ce je ne sais quoi qui vient avec le fait d'être une marque un peu dérangeante.

roue

La concurrence principale

BMW iX

GMC Hummer VUS

Jeep Wrangler 4xe

Mercedes-EQ EQE VUS

Tesla Model X

Recharge Volvo XC90

ÉVALUATION 80 % Performance 8,5/10 Design 8/10 Espace intérieur 8/10 Technologie et sécurité 8/10 Autonomie 8/10 Rapport qualité/prix 7,5/10

Design de l'arrière