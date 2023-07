Rivian présenterait son R2 en 2024

• Le Rivian R2 sera présenté en 2024, mais les premiers modèles ne seront livrés que dans trois ans.

On sait que la compagnie Rivian prépare l’arrivée d’autres modèles de formats plus compacts et surtout, plus abordables. En mai dernier, la firme a donné un aperçu du véhicule sur lequel elle travaillait, le R2. Ce dernier n’est encore qu’à l’étape de l’argile, mais lors d’une présentation en ligne, il était présent, caché sous une toile.

RJ Scaringe et Jeff Hammoud avec le futur Rivian R2 Photo : Rivian

Tout ce qu’on a pu discerner, c’est sa forme, aussi carrée que celle des R1T et R1S qui sont déjà sur le marché. Quant à son format, imaginez celui d’un VUS compact comme un Honda CR-V ou un Toyota RAV4.

Cette semaine, la compagnie a fourni plus de détails sur le moment où l’on pouvait s’attendre à voir le modèle arriver. En gros, il faudra patienter trois ans avant de pouvoir mettre la main sur une version plus abordable du modèle.

Lors d’une conversation avec un représentant de la Deutsche Bank lors d’une conférence sur l’industrie automobile, Claire McDonough, la directrice financière de Rivian, a parlé du moment où le R2 serait dévoilé, ainsi que de la gamme de prix du modèle. La directrice a notamment déclaré que le R2 serait présenté au début de l’année 2024.

Claire McDonough a également indiqué que les prix (américains) se situeraient entre 40 000 $ à 60 000 $. On sait que Rivian vise un marché plus large et une plus grande distribution avec ce R2.

À titre comparatif, la version R1S est vendue à un prix de départ de 78 000 $ aux États-Unis. Au Canada, le prix d’appel est de 107 000 $. On peut donc imaginer une fourchette de prix entre 69 000 $ et 103 500 $ pour le R2 au Canada.

Évidemment, c’est hautement spéculatif, mais ça nous donne une idée.

Avec le R2, Rivian souhaite abaisser ses coûts de production à toutes les étapes du processus de fabrication, à commencer par ses relations avec ses fournisseurs. En 2018, alors que la compagnie n’avait aucun modèle sur le marché, elle n’était pas dans une position de force. Là, l’histoire pourrait être différente. Assurément, si Rivian est en mesure de réduire davantage la facture pour les consommateurs, elle le fera ; elle a besoin de vendre des véhicules pour assurer sa croissance.

Rivian R2 : sur le marché en 2026

Si la présentation du modèle est prévue en 2024, pour ce qui est de la production, on parle probablement de 2025 pour des débuts en 2026. Évidemment, avec les conséquences toujours présentes de la COVID-19 et de la crise de la chaîne d’approvisionnement, tous les plans, qui ont été retardés, demeurent sujets à changements. En 2019, la compagnie prévoyait avoir six modèles dans la gamme en 2025. On sera plutôt sur le point de voir apparaître le troisième.