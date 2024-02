Le Rivian R2 sera présenté le 7 mars prochain

• Rivian présentera son nouveau modèle, le R2, le 7 mars prochain.

La semaine du 4 mars prochain promet d’être occupée. Après avoir été mis au courant que Dodge dévoilerait la version de production de la Charger 2025 le 5 mars, on apprend maintenant que Rivian va présenter sa dernière recrue, le VUS R2, le 7 mars.

C’est ce qu’a confirmé le constructeur aujourd’hui sur la plateforme X. Attendez, toutefois, avant de vous ruer sur le site pour effectuer une réservation ; le modèle ne verra pas le jour avant au moins deux ans.

La compagnie respecte le plan qu’elle avait annoncé l’an dernier concernant la présentation du modèle. De fait, en juin 2023, Claire McDonough, la directrice financière de l’entreprise, avait déclaré que le R2 se pointerait au début de 2024. La firme vise un prix se situant entre 40 000 $ US et 60 000 $ US pour cet utilitaire, ce qui va le rendre beaucoup plus accessible.

La version de base du R1S, qui est déjà sur le marché, est de 78 000 $ US.

Quant à l’allure du produit, on a eu une petite idée l’an dernier lors de la présentation d’une version faite d’argile. Il avait à ce moment été montré par le grand patron de Rivian, RJ. Scaringe, ainsi que par le responsable du design, Jeff Hammond.

Le style carré du R1S sera repris avec le nouveau venu, bien que son format sera plus compact. Fait intéressant, la firme a réservé le nom R2T auprès des autorités, ce qui laisse entrevoir la production éventuelle d’une camionnette plus compacte que la R1T. La réservation d’un nom ne veut pas nécessairement dire qu’on prépare une version de production, il faut le rappeler. En outre, les noms R3S, R4S et R5S, ainsi que R3T, R4T et R5T ont aussi été réservés.

Si le R2 nous parvient en 2026, il deviendra la troisième proposition du groupe. En 2019, on anticipait une gamme à six véhicules en 2025. Il faut dire que la pandémie, notamment, est venue retarder les plans un peu.

Le R2 sera assemblé dans la deuxième usine de Rivian. Celle-ci sera érigée près d’Atlanta, en Géorgie. La capacité de production annuelle de cette dernière serait éventuellement de 400 000 véhicules.