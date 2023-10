Robert Wickens : de l'adversité à la gloire sur les pistes

Le destin de Robert Wickens a toujours été intrinsèquement lié à la vitesse et à la passion. Né à Toronto en 1989, ce Canadien a démarré sa carrière en karting avant de s'aventurer sur les circuits internationaux, où il a su gagner sa place parmi les meilleurs pilotes de sa génération.

L'ascension d'une étoile

Après avoir remporté le championnat de Formula BMW USA en 2006, Robert Wickens a pris la direction de l'Europe pour conquérir le vieux continent. Son palmarès impressionnant s'est enrichi avec un titre en Formula Renault 3.5 Series en 2011.

Bien que le pilote ait été testé par l'équipe de Formule 1 Marussia Virgin Racing, le F1 reste un rêve non réalisé. Cependant, il a brillé dans le Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) pour Mercedes, remportant de nombreuses courses entre 2012 et 2017.

La pilote canadien Robert Wickens Photo : Hyundai

L'épreuve de la vie

Tout semblait aller pour le mieux pour Robert Wickens lorsqu'il a rejoint l'IndyCar Series en 2018. Mais un terrible accident à Pocono Raceway en août de la même année a bouleversé sa vie. Une longue liste de blessures, dont une paralysie de la taille aux pieds, l'a tenu éloigné des circuits.

Cet accident aurait pu – aurait dû - mettre fin à sa carrière. Mais non, ça a marqué le début d'une nouvelle aventure.

Un retour en force

Avec une volonté de fer et un soutien indéfectible, notamment de sa femme Karli Woods, Robert Wickens a entrepris un parcours de réadaptation intense. Sa détermination l'a poussé à retourner sur la piste, mais cette fois avec des commandes adaptées à sa condition.

En 2021, il teste la Hyundai Veloster N TCR de Bryan Herta Autosport, prouvant qu'il est toujours aussi compétitif. L'année suivante, il signe avec Hyundai pour piloter la #33 Elantra N TCR et termine sur le podium dès sa première course avec les commandes manuelles. En 2023, il établit un nouveau record et remporte le titre de champion de l'IMSA Michelin Pilot Challenge.

Un héritage d'inspiration

Robert Wickens n'est pas seulement reconnu pour ses prouesses sur la piste, mais aussi pour sa résilience hors du commun. Sa bataille contre l'adversité, partagée avec le monde entier grâce aux médias et aux réseaux sociaux, a inspiré des milliers de personnes.

Derrière le volant, avec Hyundai et Bryan Herta Autosport à ses côtés, Robert Wickens continue d'écrire l'histoire et de repousser les limites de ce qui est possible. À travers son parcours, il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, avec passion et persévérance, nous pouvons toujours trouver la lumière.