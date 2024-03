Hyundai dévoile le prix de son Ioniq 5 N 2025

• Le Hyundai Ioniq 5 N 2025 coutera 78 199 $ ou plus au Canada.

Hyundai ajoute cette année une version de performance à sa gamme avec le premier modèle N entièrement électrique. L’Ioniq 5 N 2025 va se pointer chez les concessionnaires au Canada au cours des prochaines semaines, et la compagnie vient de dévoiler son prix.

On parle d’une version unique qui sera offerte à partir de 78 199 $. À cela, il faudra ajouter les frais de transports et de préparation de 1950 $, si bien qu’on franchit la barre des 80 000 $ avec cette variante.

Le modèle profite d’une batterie de 84 kWh, mais surtout, de deux moteurs électriques offrant une puissance accrue, soit 166 kW à l’avant, 282 kW à l’arrière, soit 223 chevaux devant, 378 chevaux derrière. Au combiné, on parle de 601 chevaux, mais Hyundai pousse la note à 641 forces grâce à ce qu’elle appelle la surpuissance « N Grin ». Cette dernière est accessible via un bouton et vous offre un engagement maximal des organes pour une période de dix secondes.

La performance avec ce modèle concerne aussi sa recharge alors que Hyundai annonce un temps de 18 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 %, à condition de profiter d’une borne de 350 kW (puissance annoncée à 238 kW pour le modèle).

Des pneus Pirelli P Zéro de 21 pouces (275/35) seront de la partie avec cette mouture qui sera assurément sollicitée par ses propriétaires. La puissance de freinage sera assurée par des freins à quatre pistons à l’avant (un à l’arrière).

Hyundai annonce un temps de 3,4 secondes pour le 0-100 km/h, avec la fonction de contrôle de départ activée, ainsi que la surpuissance « N Grin ».

Bref, le problème ne sera pas la performance, mais l’acceptation de la facture ; on approche les 100 000 $ avec les taxes pour ce modèle.

