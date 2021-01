Alors que la pandémie oblige la plupart d’entre nous de rester bien sagement à la maison ou dans le voisinage immédiat en cette fin d’année, nous revisitons (virtuellement) plusieurs des endroits mémorables de cette route mythique qu’est la Route 66. Aujourd’hui, notre troisième arrêt, alors qu’on s’attarde à un incontournable du trajet, le Grand Canyon Caverns & Inn.

À voir aussi : L’histoire de la Route 66, celle qui transforma les États-Unis

Vers la fin de la Route 66, en Arizona, une portion du tracé s’éloigne des routes principales pour une petite traversée du désert. Au cœur de celle-ci se trouve un motel qui offre la chambre la plus profonde sur la planète.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : D.Rufiange Pontiac Tempest 1961

Situé à une proximité relative du Grand Canyon, le motel prend le nom officiel de Grand Canyon Caverns & Inn et il a la particularité d’offrir la chambre la plus profonde de la planète. Celle-ci est à 200 pieds sous terre, au cœur d’une grotte. Il en coûte entre 800 $ et 1000 $ pour y passer la nuit et l’unité est réservée environ 100 soirées par année. À notre arrivée sur place, notre horaire ne nous permettait même pas un arrêt, mais puisque l’endroit était rempli de vieilles voitures, nous avons fait une exception… une de plus.

Photo : Grand Canyon Caverns & Inn Le Cavern Suite au Grand Canyon Caverns & Inn

Photo : D.Rufiange GM TDH 5303

Sur les terrains de l’endroit, quantité de véhicules anciens servent pour la décoration. En voyant cette génération de bus, deux choses nous viennent spontanément en tête : la ville de Montréal à une certaine époque et le film Speed.

Photo : D.Rufiange Ford Falcon

La plupart des véhicules qui servent de bibelots sur les terrains du motel sont en piteux état. Ça confirme ce qu’on nous a raconté en quelques endroits le long de la Route 66, à savoir que plusieurs commerçants se procurent des voitures anciennes finies afin de les déposer un peu partout pour créer une ambiance.