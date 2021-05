Le Salon de l’auto de Chicago aura lieu en juillet

L’an dernier, le Salon de l’auto de Chicago a eu lieu comme prévu en février. Ce fut le dernier Salon automobile d’importance tenu en Amérique du Nord alors que le coronavirus est venu chambouler la vie de tous.

Cette année, l’événement n’a pas eu lieu en février alors que la campagne de vaccination battait son plein aux États-Unis et que la situation était loin d’être stabilisée. Cependant, les choses évoluent rapidement et le retour à la normale commence à prendre forme au sud de notre frontière.

Nous en avons d’ailleurs eu un premier signe hier alors que les organisateurs du Salon de l’auto de Chicago 2021 ont annoncé que leur fête annuelle se tiendra du 15 au 19 juillet prochain. Si tout se déroule comme prévu, il s’agira du premier salon automobile américain à grand déploiement à revenir après son interruption due à la pandémie.

Les organisateurs ont publié sur le site officiel du salon une annonce décrivant la portée de l’« édition spéciale » qui se déplacera dans le bâtiment ouest de McCormick Place où il pourra se déployer au soleil pour profiter du temps estival. Voilà qui sera très différent de tout ce qu’on connaît de ce salon qui se tient habituellement en plein froid de canard. Cela va permettre des activités extérieures uniques et une réduction des risques de transmission, aussi, même si l’on peut imaginer qu’une preuve vaccinale pourrait être exigée pour l’accès.

On nage encore en terrain inconnu à ce propos.

« Nous travaillons avec les responsables de McCormick Place depuis des mois sur un plan d’ouverture et, très tôt, ils ont compris que notre salon pouvait constituer un moyen de rouvrir les installations. Nous nous engageons à fournir un environnement sûr pour toutes les personnes concernées et nous respecterons scrupuleusement les protocoles et les directives en matière de santé et de sécurité établis par les autorités de la ville et de l’État. McCormick Place est un moteur économique important pour notre ville et notre État, et nous prenons très au sérieux la responsabilité qui nous incombe de contribuer à sa remise en service. »

- Dave Sloan, directeur général du Salon de l’auto de Chicago