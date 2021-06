Le Salon de l’automobile de Los Angeles, comme tous les autres événements destinés au grand public, a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. En temps normal, la fête se tient à la fin du mois de novembre dans la cité des anges.

Malgré les efforts déployés pour le reprogrammer, l’édition 2020 s’est avérée être perdue. En février dernier, nous apprenions que les organisateurs du Salon avaient fixé de nouvelles dates pour cette année, et ces dernières viennent d’être officialisées ; le Salon de l’auto de Los Angeles 2021 va ouvrir ses portes au public du 19 au 28 novembre prochain, en direct du LA Convention Center. Les journées réservées aux médias et à l’industrie auront lieu les 17 et 18 novembre.

Si la situation continue de s’améliorer en Amérique du Nord, nous y serons.

Les organisateurs sont d’ailleurs positifs en ce sens, eux qui visent à attirer des centaines de milliers de personnes. Le Salon va accueillir une grande variété de marques cette année, comme les Lucid, Karma et Fisker qui vont côtoyer les bannières plus traditionnelles.

Photo : Los Angeles Auto Show Au Salon de Los Angeles 2019

Toutefois, nous sommes toujours en attente de la liste complète des participants ; celle-ci n’a toujours pas été publiée sur le site officiel du salon. Par le passé, de grandes premières ont eu lieu à Los Angeles, comme les débuts de la plus récente génération de la Porsche 911. Avec la Covid-19, on a cependant vu plusieurs constructeurs y aller de présentations en ligne. Dans la plupart des cas, ces dernières ont été couronnées de succès et puisque leur coût est nettement inférieur à celui que nécessite une présentation plus traditionnelle, on ne peut que se questionner sur ce qui nous attend dans les salons à venir. Les organisateurs promettent qu’une liste complète des constructeurs qui seront présents cette année sera publiée prochainement. Nous pourrons alors spéculer sur ce qui nous sera introduit.

En attendant, le communiqué de presse publié par les organisateurs nous donne une idée de l’enthousiasme qui règne :

« Nous sommes fiers de faire partie intégrante de la culture de Los Angeles et d’être un événement incontournable du calendrier. Avec l’ouverture de la Californie et du comté de Los Angeles, nous nous engageons à offrir aux habitants du sud de la Californie un spectacle exceptionnel, ainsi qu’un environnement dynamique dans lequel les constructeurs et les participants pourront informer et divertir. » - Lisa Kaz, propriétaire et directrice générale du Salon de l’auto de Los Angeles

Ce qui sera intéressant à surveiller, ce sont les mesures qui seront toujours en place en raison de la pandémie. Verra-t-on un retour complet à la normale, où est-ce que certaines mesures seront toujours en place? Il faudra patienter pour le savoir. Le mois prochain, le Salon de l’auto de Chicago 2021 ouvrira ses portes du 15 au 19 juillet ; il nous donnera certainement une idée de ce qui nous attend lors des prochains salons.