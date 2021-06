Il y aura un Salon de l’auto de New York cet été

Le président du Salon de l’auto de New York, Mark Schienberg, s’est joint au gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, lors d’un événement de presse pour annoncer que le Salon de l’auto de New York reviendra au centre des congrès Jacob K. Javits du vendredi 20 août au dimanche 29 août 2021 (jour de presse : 19 août). Le gouverneur a annoncé que le premier et le plus grand salon de l’automobile d’Amérique du Nord ouvrira ses portes à un niveau de fréquentation prépandémique.

Le gouverneur a également annoncé que le salon jouera un rôle important en soutenant l’une des principales priorités de l’État de New York en matière d’énergie verte en mettant l’accent sur les véhicules électriques. Au rassemblement de cette année, un étage entier sera consacré à ces derniers. L’exposition comprendra un total de cinq pistes d’essai intérieures donnant aux visiteurs l’occasion d’expérimenter directement les sensations d’un véhicule entièrement électrique.

« Le salon international de l’automobile de New York n’est pas seulement l’une de nos traditions les plus appréciées, c’est aussi un formidable moteur économique pour notre État », a déclaré Andrew Cuomo. « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les amateurs d’automobiles et les professionnels de l’industrie pour le salon de cette année, avec des niveaux de fréquentation complets et prépandémiques. » - Andrew Cuomo, gouverneur de l’État de New York

Photo : Salon de l’auto de New York La Chevrolet Astra, au Salon de New York de 1960

« Nous sommes heureux d’être aux côtés du gouverneur Cuomo pour annoncer le retour d’une institution new-yorkaise de longue date, le salon de l’automobile de New York. Depuis 121 ans, la ville de New York est au centre des grandes avancées de l’industrie du transport personnel. Nous sommes impatients de revenir en août, de contribuer à relancer notre économie et de donner aux acheteurs l’aide dont ils ont besoin pour prendre leurs importantes décisions d’achat », a pour sa part ajouté Mark Schienberg, le président du Salon.

Bien sûr, nous aurons tous les détails entourant cet événement. Pour l’instant, nous ne savons pas si nous aurons l’occasion d’être sur place. Tout va dépendre de l’évolution de la campagne de vaccination, de la levée de certaines mesures et des décisions des gouvernements concernant la frontière et la période de quarantaine au retour au pays.

Si la normale revient complètement en 2022, le Salon de New York reprendra sa plage horaire habituelle, soit en avril.

