En 2022, le Salon de l’auto de Détroit a laissé un goût amer en raison de l’absence de nombreux constructeurs, y compris plusieurs marques américaines. Avec des éditions amincies un peu partout l’an dernier, plusieurs se questionnent sur l’avenir de tels événements.

Chose certaine, cet univers est en pleine mutation. Les salons cherchent à se réinventer pour offrir des expériences différentes aux visiteurs.

C’est le cas de la grande fête de Détroit qui se déroule maintenant au mois de septembre et qui tient des activités à l’extérieur. Cette année, la NAIAS (North American International Auto Show) va avoir lieu du 13 au 24 et, bonne nouvelle, on prévoit que deux fois plus de constructeurs seront présents par rapport à l’année dernière. Il faut dire qu’on n’a eu droit qu’à trois ou quatre présentations médiatiques en 2022.

Salon de l’automobile de Détroit Photo : Stellantis

Les responsables ont confirmé que pour la première fois depuis 2019, Ford, GM et Stellantis allaient être pleinement engagés, participant avec une gamme complète de véhicules. Jeep, Ram et Ford proposeront des pistes d’essais spécifiques à leur marque ainsi que de nouvelles expériences interactives. En outre, de nombreux modèles seront dévoilés en grande première, avec une représentation accrue d’autres constructeurs. Reste à apprendre l’identité de ces derniers.

De plus, plusieurs nouvelles expositions sont prévues, entre autres des événements de conduite sur route, ainsi qu’un parcours pour véhicules électriques sur un circuit intérieur.

Nous serons bien sûr sur place pour vous décrire l’action.