Le coronavirus aura fait une autre victime, cette fois avec le Salon automobile de Détroit qui a été carrément annulée par ses organisateurs. Au stade où est rendue la pandémie et considérant le nombre de victimes recensé à travers le monde, la nouvelle n’est pas une surprise et n’est pas si importante que cela lorsqu’on prend le temps de relativiser les choses, même si elle demeure majeure pour l’industrie.

Néanmoins, c’est notre rôle de vous la rapporter, surtout que l’une des raisons qui expliquent l’annulation de la fête automobile, c’est que l’endroit où elle devait se dérouler, le TCF Center, est présentement transformé pour devenir un hôpital temporaire.

Le Salon devait se tenir à la fin du mois de juin. On en sera ou avec la crise à ce moment ? Bien malin, celui qui pourrait le prédire. Bien sûr, on la souhaite en partie résorbée, mais même si une amélioration incroyable de la situation survenait d’ici deux mois, le temps de préparation pour monter le Salon serait trop court, rendant la chose impossible.

La triste ironie pour les organisateurs, c’est que l’événement a été déplacé de janvier à juin. Si l’horaire usuel avait été le même, il aurait eu lieu au début de la présente année. On se donne plutôt rendez-vous en juin 2021. Le Salon devient le quatrième d’importance à être annulé ou reporté. Ce fut le cas du Salon de Genève en mars, puis de ceux de New York et de Shanghai en avril. Dans le cas du Salon de New York, on a pour l’instant la fin du mois d’août comme date possible pour sa présentation. On ne peut souhaiter qu’il soit tenu, ce qui signifierait que nous sommes tous passés à autre chose.

« Bien que nous soyons déçus, il n’y a rien de plus important pour nous que la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens de Détroit et du Michigan et nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir la lutte de notre communauté contre l’épidémie de coronavirus. » - Rod Alberts, directeur général du salon

À présent, le Michigan dénombre 5,486 des 145 000 cas confirmés de la COVID-19 aux États-Unis.

