Photo : Salon de l’auto de Toronto Salon d'auto de Toronto 2023 - Les visiteurs en grand nombre

• Plus de 350 000 personnes ont participé au dernier Salon de l’auto de Toronto.

• Il s’agit de la troisième plus grande participation dans les 50 ans d’histoire de l’événement.

• Un record a été établi pour le plus grand nombre de visiteurs lors d’une seule journée, 56 122 le dimanche 19 février.

Comme on a pu le voir à Montréal à la fin de janvier, les amateurs d’automobiles de l’Ontario se sont ennuyés de leur salon annuel. En effet, ce dernier a dû être annulé en 2021 et 2022 en raison de la pandémie.

Ainsi, lorsque celui-ci a ouvert ses portes à la mi-février, il s’agissait d’une première en trois ans. Et comme on a pu le voir à Montréal, les gens étaient heureux de revenir. On a vu près de 150 000 d’entre eux visiter un événement très amaigri à Montréal.

Photo : Salon de l’auto de Toronto Salon d'auto de Toronto 2023 - Présentation Hyundai

À Toronto, où beaucoup moins de constructeurs participaient à la fête, les visiteurs ont aussi été très nombreux. En tout, selon les organisateurs, 350 214 personnes se sont déplacées pour se rendre au Palais des congrès de Toronto pour voir les nouveautés proposées par les fabricants présents.

Ce qui est incroyable, c’est que ce nombre représente le troisième plus grand total dans les 50 ans d’histoire du salon.

Le salon a aussi établi des records d’affluence quotidienne, dont 56 122 visiteurs pour la journée du 19 janvier, un dimanche.