Le Salon de l’auto de Toronto 2024 a reçu ses derniers visiteurs hier et ce matin, les chiffres d’affluence sont tombés. Et les nouvelles sont bonnes. En fait, elles sont excellentes.

C’est simple, on a battu un record en ce qui a trait au nombre de visiteurs, alors que 371 559 visiteurs ont franchi les tourniquets pour aller voir de près l’un des véhicules présents, y compris 31 modèles qui faisaient leurs débuts. La marque battue était celle de 2018 alors que 358 842 amateurs s’étaient pointés au salon.

Et même si l’on a vu une édition un peu plus complète cette année que l’année dernière à Montréal, la progression a été plus grande à Toronto où 44 marques étaient présentes, comparativement à 28 l’année dernière lors du retour du salon après la pandémie.

Du côté des organisateurs, l’heure était à la réjouissance, on le devine bien. Voici ce que Jason Campbell, le directeur général du salon, avait à déclarer concernant les résultats :

« Avec un grand nombre de nouvelles marques qui se sont ajoutées à la liste des fabricants présents cette année, un programme d’essai routier intérieur et extérieur élargi et une série d’événements diversifiés et bien présentés, nos consommateurs sont venus en grand nombre. Nous avons profité d’un bouche-à-oreille positif, d’une couverture médiatique et d’une activité sur les médias sociaux de la part des premiers participants, ce qui nous a permis de terminer en beauté et d’établir un nouveau record d’affluence. Nous sommes impatients de relever le défi de créer un salon encore plus gros et meilleur pour 2025. »

L’édition 2025 du Salon de l’auto de Toronto va se dérouler du 14 au 23 février 2025 au Palais des congrès Métro de Toronto (Metro Toronto Convention Center).