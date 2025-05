Une année plus difficile pour le SVEM

Une année plus difficile au Salon du véhicule électrique de Montréal

Le week-end dernier se tenait la huitième édition du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM). Au cours des dernières années, on peut dire que l’événement avait le vent dans les voiles. En 2022, au retour de la pandémie, près de 50 000 visiteurs avaient franchi les tourniquets du stade olympique pour aller voir ce que l’industrie avait à offrir.

En 2023 et en 2024, ce sont quelque 32 000 personnes qui se sont rendues à la fête chaque année.

Une année difficile

Pour l’édition 2025, il est clair que tout le monde était un peu plus inquiet. Dans un premier temps, en raison des travaux au stade olympique, il a fallu déplacer le cirque au stade IGA du parc Jarry, là où se produisent les meilleurs joueurs de tennis de la planète l’été.

Mais ce n’est pas ce qui inquiétait le plus les organisateurs cette année. Le contexte entourant les tarifs automobiles de Donald Trump, de même que les contre-tarifs décrétés par le Canada font qu’un climat d’incertitude plane au-dessus de l’industrie, alors qu’on s’attend à des hausses de prix un peu partout.

Et, bien sûr, le retrait du rabais de 5000 $ du programme fédéral iVZE à l’achat et à la location d’un véhicule électrique, en plus de la baisse des incitatifs du programme Roulez vert au Québec cette année, fait que moins d’acheteurs vont se manifester cette année, surtout que ces derniers ont eu tendance à agir à la fin de 2024, sachant que les rabais étaient sur du temps emprunté.

Affluence en baisse

Nous avons communiqué avec les responsables du Salon afin de connaître leur bilan de l’édition de cette année. Malheureusement, aucun chiffre concernant le nombre de visiteurs n’a été partagé, ce qui laisse deviner que l’affluence était à la baisse.

Voyons ça comme une année de transition, car les choses pourraient bien être différentes l’année prochaine. Viendra aussi un temps où le SVEM sera jumelé au Salon de l’auto de Montréal du mois de janvier, ce dernier étant maintenant le propriétaire du SVEM.

Qu’importe, les visiteurs auront quand même eu des choses à se mettre sous la dent. En tout, on retrouvait 87 modèles sur place, des véhicules appartenant à 15 constructeurs. Il y en avait 69 l’année dernière, signe que les fabricants proposent de plus en plus de véhicules électriques.

Les visiteurs ont aussi pu essayer des modèles, des tests organisés par CAA-Québec et Power Q. Un total de 29 modèles étaient à la disposition des visiteurs, dont le nouveau ID.Buzz de Volkswagen, qui a été le deuxième modèle plus réclamé derrière le Volvo EX30. En tout, 2361 personnes sont montées à bord de l’un des modèles pour vivre l’expérience électrique (plus de 1000 essais réalisés).

Quantité d’exposants étaient aussi sur place, que ce soit le fabricant de jantes Fast Wheels qui faisait découvrir ses roues pour véhicules électriques, ou encore la firme Giant, l’une des références dans le domaine du vélo.

Des conférences sur une foule de sujets ont aussi été servies au public présent.

Les organisateurs tracent quand même un bilan positif de cette huitième édition, en tenant compte du contexte, bien sûr.

Il faudra voir ce qui sera décidé pour 2026.