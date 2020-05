En collaboration avec Yokohama

Rares sont les produits sur lesquels les informations sont écrites aussi lisiblement que sur un pneu. N’empêche, encore aujourd’hui, il y a beaucoup d’automobilistes qui ne savent pas ce qui équipe leur voiture.

Lorsque vient le temps de changer de pneus ou d’acheter des pneus neufs, beaucoup trop de propriétaires d’autos et de camionnettes s’adressent au préposé au comptoir d’un atelier spécialisé sans pouvoir lui communiquer les grandeurs des pneus qui équipent leur véhicule. Lorsque le technicien ou conseiller leur apprend que leur voiture ou camionnette a des pneus de grandeur, par exemple, P205/65 R17 ou autre, ils haussent les épaules et ne réagissent pas plus que cela!

Dans le même ordre d’idée, lorsqu’ils voient les bas prix affichés dans les réclames, ils ne comprennent pas que ce prix est celui de la plus petite grandeur disponible dans la lignée en question. Les pneus dont ils auront besoin risquent d’être plus chers puisqu’ils pourraient être plus grands.

Des informations à souhait

Regardez le flanc d’un pneu et vous y verrez toute une panoplie d’informations en relief. Au départ, ceux qui sont les plus importants et qui vous concernent le plus, ce sont ceux de la grandeur du pneu. Prenons par exemple, les pneus d’hiver Yokohama IceGuard IG51V 275/65 R18 116T IG51 qui équipaient un VUS Ford Expedition de presse utilisé récemment pour fin de reportage.

Ce n’est pas le cas ici, mais plusieurs manufacturiers débuteront par la lettre P pour « Passenger » (passager ou P-Metric pour les véhicules d’Amérique du Nord) ce qui identifie un pneu pour voiture ou camionnette de tourisme.

Dans le cas des camionnettes de travail ou les camionnettes de service plus intense (comme les Ford F-Super Duty, les Ram HD, les Chevrolet ou GM Heavy Duty), les premières lettres seront LT pour « Light Truck » (camionnette légère). Ces pneus sont de construction plus robuste et demandent une pression d’air plus élevée.

Incidemment, si vous devez monter des pneus neufs sur une remorque, exiger des pneus dont l’identification débute par les lettres ST ce qui veut dire « Special Trailer » (spécialement pour remorques).

Donc, la grandeur du pneu Yokohama de notre Expedition était identifiable par les chiffres 275/65 R18 116T IG51.

Photo : É.Descarries Les écritures les plus importantes à connaître : celles de la grandeur du pneu.

275 - Commençons par le chiffre 275. Ce chiffre identifie la largeur de la bande de roulement du pneu en millimètres. Par conséquent, le pneu dont il est question ici aurait une largeur de 275 millimètres.



65 - Passons maintenant au deuxième chiffre, la plupart du temps à deux unités. Dans le jargon du monde des pneus, on parlera de « profil ». Dans le cas qui nous intéresse, il s’agira de 65. Ce chiffre indique alors que la hauteur du flanc est à 65 % de la largeur de la bande de roulement. Plus ce chiffre est élevé, plus le flanc est haut. Plus il est bas, plus le profil du pneu sera mince.

R - Puis vient une lettre, dans la plupart des cas un « R », ce qui veut dire que c’est un pneu à carcasse radiale, la norme dans l’industrie. Notons qu’il reste encore des pneus à carcasse diagonale (bias ou diagonal ply) sur le marché, mais ceux-ci sont généralement réservés à des applications spécifiques comme sur certaines remorques.

18 - Enfin, le dernier chiffre de ce bloc, dans notre cas ce sera le 18, il s’agit ici du diamètre de la roue sur lequel il sera installé, mais en mesure anglaise. Donc, cet Expedition roule sur des jantes de 18 pouces. Le IG51 que l’on peut voir sur les photos n’est qu’une répétition de l’identification du modèle ce qui n’est pas courant chez tous les manufacturiers.

116T - Le petit bloc de deux ou trois chiffres et une lettre qui suit, 116T dans notre exemple se rapporte à l’indice de charge et à l’indice de vitesse que ce pneu peut supporter. Dans le cas du chiffre 116, il correspond à un code de l’industrie (de 70 à 126, 116 voulant dire 2535 lb ou 1150 kg) alors que la lettre T nous dit que le pneu peut supporter une vitesse maximale soutenue en toute sécurité de 118 m/h ou 190 km / h.

D’ailleurs, à titre de complément d’information, voici le tableau complet des indices de vitesse de l’industrie :

L 75 m / h 120 km / h (pneus spéciaux hors route)

M 81 m / h 130 km / h (pneus de secours temporaires)

N 87 m / h 140 km / h

P 93 m / h 150 km / h

Q 99 m / h 160 km / h (certains pneus d’hiver avec ou sans crampons)

R 106 m / h 170 km / h (pneus de camionnettes plus robustes)

S 112 m / h 180 km / h (pneus de tourisme)

T 118 m / h 190 km / h (pneus de tourisme)

U 124 m / h 200 km / h (pneu de performance)

H 130 m / h 210 km / h (pneus de performance)

V 149 m / h 240 km / h (pneus de performance)

W 168 m / h 270 km / h (pneus d’ultra-haute performance)

Y 186 m / h 300 km / h (pneus d’ultra-haute performance)

Z plus de 149 m / h ou 240 km / h souvent accompagné des lettres W et Y.

Photo : Yokohama Choix de pneus Yokohama

Plusieurs autres écritures peuvent apparaître sur les flancs, dont une qui indique la pression d’air maximale (« max. press. »), à laquelle le pneu peut résister. Attention, il ne s’agit surtout pas de la pression suggérée par le constructeur de l’auto. Pour vérifier cette pression, vous devez consulter le placard collé dans l’embrasure de portière du véhicule (souvent celle du conducteur) ou mieux encore, consulter le manuel du propriétaire.

Plus loin sur le flanc, vous noterez les lettres DOT ce qui signifie Department Of Transportation. Cela veut dire que le pneu a été approuvé par le Ministère du transport américain, auquel l’industrie canadienne adhère. Le DOT sera suivi d’un code identifiant l’usine où il a été produit et un code de grandeur.

Photo : É.Descarries Les quatre derniers chiffres identifient la date de fabrication du pneu, dans ce cas, la 24e semaine de 2017.

Ce qui importe pour le consommateur, ce sont les chiffres qui suivent ces codes - dans le cas qui nous concerne, 2417. Ceux-ci indiquent quand le pneu a été produit, en semaine et année. Donc, dans notre cas, 24 veut dire 24e semaine et 17 veut dire 2017. Ce code aidera le marchand de pneus qui pourrait vous suggérer de changer vos pneus s’ils sont trop vieux (l’industrie recommande de ne pas dépasser sept ans!).

Photo : É.Descarries Ce texte explique les détails de la construction du pneu.

Évidemment, il y a également d’autres écritures qui ont surtout rapport aux codes de l’industrie ou à la construction du pneu (comme Plies : Sidewall Polyester 2, Tread Polyester 2 + Steel 2 + Nylon 1) si cette technologie vous intéresse.

Photo : É.Descarries Le mot Studless identifie ce pneu d’hiver comme ayant une adhérence sans crampons, mais semblable à celle d’un pneu à crampons.

Finalement, ce qui est important de comprendre pour le consommateur, ce sont les chiffres de la grandeur expliqués plus haut. C’est à partir de ceux-ci que vous comprendrez le jargon des vendeurs et leur signification.

Photo : É.Descarries On sait maintenant que ce pneu nous vient du Japon.

Photo : É.Descarries Nom commercial du pneu.