Auto123 vous présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2021-2022. Découvrez les pneus d’hiver pour grands VUS et camionnettes qui se démarquent le plus.

En passant, une des premières fausses idées que plusieurs propriétaires de camionnettes ou de VUS ayant une attitude agressive se font, c’est que ces véhicules doivent avoir des pneus énormes et très larges pour qu’ils aient une meilleure adhérence dans la neige ou sur la glace. C’est complètement faux ! L’étroitesse de la bande de roulement est un atout dans la neige et sur la glace. Toutefois, cette étroitesse réduit une partie de la stabilité latérale du véhicule sur pavé sec. C’est la preuve que tout pneu d’hiver impose des compromis, peu importe le type de véhicule.

Outre les « Hakka 10 » (aussi disponibles en version pour VUS), il faudrait mentionner les pneus d’hiver LT3 pour pickups et fourgonnettes robustes équipées de roues de 20 pouces. Dans ce cas, ces LT3 (cloutés ou non) peuvent accepter une charge individuelle allant jusqu’à plus de 3700 lb.

En ce qui a trait aux plus gros et plus robustes VUS, Nokian offre le Rotiiva A/T. Nokian propose aussi des pneus d’hiver conçus spécifiquement pour les fourgons de livraison : les Hakkapeliitta C3 (cloutés) et CR3 (sans clous). Voilà une idée géniale, alors que se multiplient les Ford Transit, Ram ProMaster et Mercedes-Benz Sprinter sur nos routes.

Fait à noter, les Hakka 10 figurent actuellement sur notre liste de pneus à essayer sur un Ram Classic. C’est un rendez-vous pour notre guide de l’an prochain !