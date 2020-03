Plus de sécurité pour le Chevrolet Traverse 2021

Le Chevrolet Traverse est le quatrième modèle le plus vendu de la marque au Canada et pour 2021, la firme au nœud papillon le dote de caractéristiques de sécurité supplémentaire, et ce, dès l’offre initiale.

En outre, il va également profiter de retouches esthétiques, notamment d’un faciès redessiné, de quatre nouveaux designs de roues et de nouveaux phares et feux à DEL. Le VUS intermédiaire à sept places du constructeur doit composer avec une concurrence féroce à l’intérieur de son segment, entre autres des nouveaux Ford Explorer et Toyota Highlander, sans compter sur les vedettes de l’an dernier à travers l’industrie, les Kia Telluride et Hyundai Palisade.

« Les attentes d’acheteurs de VUS, tant générales qu’en matière de sécurité, sont de plus en plus importantes », a déclaré Steve Majoros, vice-président du marketing chez Chevrolet. Conséquemment, nous répondons à ces dernières avec l’Equinox, le Trailblazer, et maintenant le Traverse qui reçoit plusieurs dispositifs de sécurité de série. Ces derniers détectent, préviennent et protègent ».

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

En principe, le Chevrolet Traverse 2021 devrait être mis en vente à la fin de cette année, mais avec la situation actuelle, il faudra voir. Les ventes canadiennes du modèle se sont élevées à 6157 unités en 2019, soit environ 350 de moins que l’année précédente, selon l’Automotive News Data Center de Detroit.

Quant aux caractéristiques de sécurité qui ont été ajoutées de série à tous les modèles, on parle du freinage d’urgence automatique et pour l’évitement de piétons, de l’aide au maintien de la trajectoire, de l’alerte de collision avant, des feux de croisement automatiques, ainsi que d’un indicateur de distance du véhicule que l’on suit.

L’interface multimédia a aussi été légèrement revue et il sera possible de profiter des applications Apple CarPlay et Android Auto sans l’usage d’un fil.

Enfin, des éléments comme le régulateur de vitesse adaptatif et le système d’alerte de sécurité à la hauteur du siège seront livrables avec les modèles plus haut de gamme.