Auto123 met à l’essai le Chevrolet Tahoe RST 2021.

Il y a de fortes chances que si vous avez déjà conduit un véhicule, visionné un drame politique, apprécié une vidéo de hip-hop ou jeté un coup d'œil à la gamme de voitures de location à l'aéroport, vous avez déjà vu un Chevrolet Tahoe. Il est devenu l'un des véhicules les plus reconnus sur les routes d'Amérique du Nord – surtout lorsqu'il est garé sur l'accotement, avec une barre protectrice à l'avant – ce qui est un exploit, car il est et n’a toujours été qu’une camionnette avec une silhouette de VUS, avec son châssis à échelle. Et jusqu'à l'arrivée du dernier modèle que vous voyez ici, son style était plutôt discret.

Pour 2021, cependant, le Tahoe est entièrement nouveau avec une foule de nouvelles caractéristiques, dont l'objectif est de rendre ce populaire VUS encore plus attrayant pour les acheteurs.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, profil

L'extérieur

Cela commence par le style – en fait, plus précisément, par cette calandre et ces phares. Les phares eux-mêmes sont si fins qu'ils me rappellent ceux de la Chevrolet Camaro, tandis que les feux de jour sont en forme de boomerang, et en tandem avec la calandre, l'ensemble est en fait partagé avec le pickup Silverado. Le bouclier arrière, quant à lui, est dominé par une énorme écriture TAHOE, qui fonctionne bien et qui est dans la tendance des VUS du moment.

Parmi les autres détails intéressants, citons les jantes de 22 pouces de mon modèle d'essai (le Tahoe de base est équipé de jantes de 18 pouces; des jantes de 20 pouces sont également disponibles). Le style exact que l'on voit ici est de série sur le RST, et il est superbe.

Il y a aussi de jolis détails cachés, comme l'inscription Chevrolet intégrée dans le feu de position gauche, tandis que l'assemblage du feu droit comporte un subtil nœud papillon. Le hayon, d'ailleurs, est en deux parties : vous pouvez soit, ouvrir toute la porte soit seulement la lunette arrière pour ne pas risquer de perdre des objets en ouvrant le hayon.

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, intérieur

L'intérieur

À l'intérieur, la garniture RST du camion s’habille d’un cuir noir et rouge. C'est certainement accrocheur, et cela rappelle des Chevrolet plus orientés vers la performance comme la Camaro ou la Corvette, même si la coloration « rouge » de l'équation ne va pas au-delà de quelques surpiqûres dans l’habitacle.

Le grand écran d'infodivertissement de 10,2 pouces, quant à lui, est tout simplement génial et il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ce qui est tout à fait approprié et soutenu par une énorme surface de recharge sans fil qui semble assez grande pour une tablette, pas seulement un téléphone intelligent. L'interface de Chevrolet n'est pas trop mal, même si j'ai utilisé Apple CarPlay la plupart du temps.

Le groupe de jauges est un peu tarabiscoté, mais l'écran entre les deux jauges principales affiche les informations les plus pertinentes de manière succincte et nette, et peut être facilement exploré avec les boutons du volant. Ce qui, avec les commandes du régulateur de vitesse, les commandes d'activation vocale et le bouton du volant chauffant, est tout ce que vous trouverez sur le volant épuré.

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, troisième rangée

Pour 2021, la troisième rangée est devenue un peu plus habitable grâce à une autre grande innovation pour le Tahoe : la suspension arrière indépendante, quelque chose que le principal concurrent, le Ford Expedition, possède depuis un certain temps déjà.

La nouvelle suspension est beaucoup plus petite que l'ancien système à essieu rigide, de sorte qu'elle n'empiète pas autant sur l'habitacle, ce qui facilite le chargement et augmente l'espace pour les jambes des passagers arrière. Le résultat est en fait une troisième rangée assez utilisable grâce à l'espace fourni, ainsi que des caractéristiques comme deux ports USB-C, des porte-gobelets et des bacs de rangement. Les coussins des sièges sont encore un peu fins, mais c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit de VUS à trois rangées. Ils sont également faciles d'accès grâce à une deuxième rangée coulissante et basculante, ainsi qu'au passage entre les fauteuils capitaine de la deuxième rangée.

La nouvelle suspension offre non seulement plus d'espace à l'intérieur, mais aussi une conduite beaucoup plus douce. Le Tahoe est toujours un camion à châssis à échelle, mais vous n'avez pas l'impression que le châssis tremble sur les bosses comme c'était le cas auparavant. En résumé, la conduite de ce véhicule est digne d'une voiture de luxe.

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, moteur

Le groupe motopropulseur

La grande nouveauté du 21e siècle en matière de puissance est la disponibilité d'un moteur diesel Duramax de 3,0-litres, le modèle d’essai qui en était muni. Ce que je trouve un peu étrange, puisque le RST est la version « sportive » du Tahoe, et que je n'associe pas nécessairement la sportivité au diesel.

Néanmoins, la puissance est évaluée à 277 chevaux et 460 lb-pi de couple, mais grâce à une transmission automatique à 10 rapports, on ne ressent pas un manque de puissance. Je n'ai jamais eu envie de plus de puissance, mais si, en temps normal, je recommande d’y aller avec le moteur diesel pour la capacité de remorquage, ce n'est pas si évident ici. La capacité de remorquage de cette version n'est pas beaucoup plus élevée que celle du V8 à essence de 5,3-litres, que l'on peut également obtenir dans le modèle RST.

Bien sûr, comme il s'agit d'un moteur riche en couple qui atteint son maximum à un faible 1 500 tr/min et qu'il est jumelé à cette excellente transmission, j'ai pu obtenir une consommation de 6,2 L/100 km sur l'autoroute. C'est très impressionnant pour un VUS à trois rangées de sièges et un poids de 2 500 kg. De plus, son grognement guttural renforce le sentiment qu'il s'agit d'un groupe motopropulseur qui durera très longtemps.

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, trois quarts arrière

Le prix

Il y a cependant un certain prix à payer.

À la base, le RST débute à près de 70 000 $ pour le V8 de 5,3-litres, soit environ 20 000 $ de plus que le Tahoe à deux roues motrices, de sorte que les économies de carburant sont d'autant plus importantes.

Puis, bien sûr, on commence à ajouter des ensembles : 3 255 $ pour l'ensemble de luxe qui ajoute un volant chauffant à réglage électrique, des sièges de deuxième et troisième rangées rabattables électriquement, des rétroviseurs à réglage électrique et une mémoire pour la position des sièges, ou l'ensemble de remorquage maximal de 695 $ avec sa boîte de transfert à deux vitesses, ou les roues noires lustrées (qui coûtent 4 165 $ de plus, s'il vous plaît), ou l'ensemble divertissement arrière de 2 865 $, et ainsi de suite. Avant même de vous en rendre compte, vous frappez à la porte des 85 000 $ pour votre Tahoe RST, et ce n'est même pas la version la plus onéreuse.

Le revers de la médaille, cependant, c’est que le RST se trouve dans une position idéale au sein de la gamme, surtout si vous voulez que votre Tahoe ait l’air plus musclé. Après tout, il a le style pour cela. La plupart des gens vont probablement opter pour la livrée Z71, mais la version RST apporte une touche plus racée au Tahoe qui offre une alternative convaincante à l'attitude tout-terrain de la version Z71.

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, avant

On aime

Le look de camion musclé

L'efficacité du carburant diesel

La nouvelle suspension arrière



On aime moins

Ne remorque pas beaucoup plus que les camions à essence

Quelques éléments intérieurs bon marché

Prix élevé



La concurrence principale

Ford Expedition

GMC Yukon

Jeep Grand Cherokee L

Jeep Wagoneer / Grand Wagoneer

Nissan Armada

Toyota Sequoia

Photo : D.Heyman Chevrolet Tahoe RST 2021, trois quarts avant