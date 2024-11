• Nissan présente quatre concepts flyés au Salon SEMA 2024 qui a lieu cette semaine.

Nissan va faire écarquiller les yeux au salon des équipementiers SEMA qui se met en branle cette semaine. En effet, la marque japonaise va y présenter quatre concepts qui mettent l’accent sur les capacités tout-terrain et la performance.

Les études mettent en vedette des produits récemment retouchés au sein de la gamme. Dans le cas du Frontier, on parle d’un rafraîchissement, alors que pour le Kicks, c’est la deuxième génération du modèle qui fait ses débuts cet automne.

Nissan Frontier Trailgater

Le concept Trailgater a été conçu en partenariat avec l’émission Music City Trucks de PowerNation TV. Il est basé sur un Nissan Frontier Pro-4X 2025. On a eu l’occasion de le voir lors de son premier dévoilement, en octobre. Le modèle est bardé d’accessoires hors route NISMO (Nissan Motorsports), dont un ensemble qui le rehausse, une suspension haute performance, un porte-bagages, un éclairage adapté pour la conduite tout-terrain, ainsi que des jantes de 17 pouces, aussi pensées pour l’aventure.

En prime, tout a été ajouté au modèle pour rendre vos excursions hors route encore plus intéressante, que ce soit deux télés de 43 pouces pensées pour résister aux intempéries, des glacières, et même un évier de cuisine.

Nissan Frontier Tarmac

Le concept Tarmac n’a qu’un seul objectif ; repousser la performance encore plus loin. Le produit est le fruit d’une collaboration avec NISMO, les studios américains de design de Nissan, ainsi que Forsberg Racing.

Ce qui frappe avec ce modèle, c’est sa peinture orange (Afterburn), à laquelle est agencé quantité d’accents en fibre de carbone à travers les artifices esthétiques retouchés sur le modèle, que ce soit le capot, le toit, l’aileron, ou encore les jantes.

Pour la performance pure, le concept Tarmac profite de l’ajout d’un compresseur, d’un prototype d’admission d’air froid signé NISMO, ainsi que d’un système d’échappement aussi développé par la division de course de la compagnie. Le résultat est que le V6 de 3,8 litres envoie plus de 400 chevaux aux roues.

Des freins de performance sont bien sûr de la partie, avec des disques de 15 pouces et les étriers de la version NISMO de la sportive Z.

Nissan Kicks Beach Patrol & Urban Shadow

Avec le Kicks, l’expérience est différente, mais tout aussi intéressante. Le concept Beach Patrol propose une suspension adaptée, des jantes NISMO hors route de 18 pouces, des pneus tout-terrain Yokohama Geolandar, ainsi qu’une glacière et le nécessaire pour prendre une douche.

Enfin, avec l’étude Kicks Urban Shadow, on s’inspire de la culture de la personnalisation de véhicule, en ajoutant des graphismes et des roues différentes et en modifiant la suspension de façon à pouvoir en ajuster la hauteur.

Le salon SEMA va ouvrir ses portes au public du 5 au 8 novembre au Centre des conventions de Las Vegas, au Nevada.

