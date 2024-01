Nissan est un des constructeurs ayant le plus modernisé sa gamme de modèles ces dernières années, tout en bonifiant son offre de véhicules électriques (VÉ) avec l’ajout du VUS Ariya. Malgré cela, la LEAF demeure bien installée comme porte d’entrée, s’affichant comme l’un des véhicules électriques les plus abordables sur le marché. Voici l’ensemble de la gamme des produits Nissan pour l’année modèle 2024, avec les changements apportés pour chaque modèle. LES VOITURES Nissan Versa

Nissan Versa 2023/24 Photo : Nissan

Étant donné qu’elle a été mise à jour en 2023, la Versa ne reçoit aucun changement en 2024. On note toutefois une très légère hausse de prix. Elle conserve néanmoins ses qualités adorées, c’est-à-dire d’en offrir beaucoup pour le prix payé. S’affichant comme l’une des voitures les plus abordables sur le marché avec son prix de départ de 22 248 $ — incluant les frais de transport et de préparation de 1850 $ —, la Versa ne pénalise jamais son propriétaire en raison de son bas prix. Au contraire, cette petite berline propose une qualité de construction et de finition impressionnantes pour le segment, tout en étant bien équipée de série, avec des technologies comme un détecteur de changement de voie. Trois déclinaisons sont offertes : S, SV et SR, la dernière offrant un peu plus de piquant par le biais de détails esthétiques d’allure un peu plus sportive, comme des jantes de 17 pouces, un béquet arrière et des éléments de carrosserie noircis. La version SR offre également une couleur supplémentaire livrable en option, soit le gris ciel, tout en proposant un écran multimédia un peu plus grand à huit pouces. Fiche technique de la Nissan Versa S CVT 2024 Fiche technique de la Nissan Versa SV CVT 2024 Nissan Sentra

Nissan Sentra 2024 Photo : Nissan

Installée dans un segment encore très populaire — celui des compactes —, la Nissan Sentra hérite en 2024 d’une mise à jour de mi-parcours. Les changements affectent principalement son style, l’offre de ses déclinaisons, la technologie à bord et le rendement de sa motorisation. On reconnaît une Sentra 2024 à sa grille de calandre et à son pare-chocs avant, légèrement redessinés. De nouveaux blocs optiques sont également de la partie, ainsi que de nouvelles jantes. À l’arrière, c’est le style du pare-chocs qui change subtilement. Toujours offerte en trois déclinaisons, soit S, SV et SR, la Nissan Sentra continue d’être mue par un moteur 4-cylindres de 2,0 litres d’une puissance de 149 chevaux et d’un couple de 146 lb-pi. Ce bloc peut toujours être jumelé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports (déclinaisons S et SR) ou à une transmission à variation continue (CVT). Parmi les changements, Nissan affirme que la CVT a été reprogrammée afin qu’elle opère plus en douceur tout en réduisant davantage la consommation de carburant. Un nouveau système d’arrêt-démarrage est désormais offert de série. Selon les données de Ressources naturelles Canada, la Sentra 2024 équipée de la CVT affiche en effet une consommation d’essence combinée inférieure à sa devancière, soit de 6,6 litres/100 km contre 7,1 litres/100 km. Nissan a aussi revu quelques détails de finition dans l’habitacle, comme le volant et certains matériaux utilisés, dans le cas de la SR, notamment. Les versions SV et SR reçoivent un nouvel écran multimédia de huit pouces, tandis que toute la gamme est désormais livrée de série avec l’ensemble d’aides à la conduite Nissan Safety Shield 360. Voir : La Nissan Sentra 2024 reçoit des retouches esthétiques et d'autres améliorations Fiche technique de la Nissan Sentra S manuelle 2024 Fiche technique de la Nissan Sentra S Plus CVT 2024 Nissan Altima

Nissan Altima 2023/24 Photo : D.Boshouwers

Tout comme la Versa, l’Altima a profité d’une mise à jour de mi-parcours en 2023. Or, très peu de nouveautés la concernent pour 2024. En fait, il n’y en a qu’une seule ; la prolongation de la période d’essai du service à distance NissanConnect, passant de six mois à trois ans. L’Altima baigne dans un segment en perte de vitesse, celui des berlines intermédiaires. Le fait qu’elle œuvre constamment dans l’ombre de ténors comme la Toyota Camry et la Honda Accord ne l’aide pas. Malgré cela, l’Altima continue de prouver sa pertinence grâce à son excellent rapport qualité prix, sa fiabilité éprouvée et le fait qu’elle offre, de série, la transmission intégrale. Quatre déclinaisons sont proposées, soit les Altima S, SR, SR Premium et Platinum. Les adeptes de sportivité apprécieront la livrée SR pour ses éléments distingués de style et de ses finitions d’habitacle légèrement plus sportives. Dans ce monde inflationniste, il fait bon de savoir qu’une Altima (version S) se vend toujours à un prix somme tout accessible de 33 628 $ (y compris les frais de transport et de préparation de 2030 $). Même une proposition Platinum ne dépasse pas les 40 000 $. Voir : Une Nissan Altima retouchée pour 2023 Fiche technique de la Nissan Altima S TI 2024 Fiche technique de la Nissan Altima SR TI 2024 Nissan Z

Nissan Z NISMO 2023/24 Photo : Nissan

Si l’année modèle 2023 a marqué le retour de la légendaire Z chez Nissan, c’est en 2024 que la version NISMO revient au sein de la gamme. Il s’agit d’une variante encore plus performante de la populaire sportive, laquelle reçoit une panoplie de modifications faisant d’elle une bête complètement différente, surtout lorsqu’on la pousse à fond de train sur un circuit. Voilà donc où l’on retrouve la majorité des changements cette année pour la Z. Son châssis et ses suspensions ont été revus afin d’augmenter sa rigidité structurelle et d’améliorer sa tenue de route, tandis que le moteur V6 biturbo de 3,0 litres profite, lui aussi, de quelques améliorations. Grâce à une turbocompression revue et à de nouveaux systèmes d’admission d’air et d’échappement, la Z NISMO développe désormais 420 chevaux (au lieu de 400) et produit un couple de 384 livres-pieds (au lieu de 350). Les puristes seront déçus d’apprendre que cette version n’est pas livrable avec une boîte de vitesses manuelle. Toutefois, Nissan affirme que plusieurs modifications ont été apportées à la transmission automatique à neuf rapports qui a été développée et construite en partenariat avec Mercedes-Benz. Celle-ci réagit plus rapidement lors des changements de rapport, tout en proposant un mode de conduite supplémentaire, le Sport +, exclusif à la NISMO. Voir : Nissan Z NISMO 2024, premier essai : une refonte salutaire Fiche technique de la Nissan Z sport manuelle 2024 Fiche technique de la Nissan Z sport automatique 2024 Nissan GT-R

Nissan GT-R 2023/24 Photo : Nissan