Service Auto Speedy : un héritage animé par la passion

Service Auto Speedy a une riche histoire qui s’étend sur sept décennies. C’est en fait en 1956 que l’entreprise voit le jour lorsque trois passionnés unissent leurs forces pour créer Speedy Muffler King. Les plus vieux se souviendront d’ailleurs de l’utilisation du nom « Muffler » dans la raison sociale à l’époque.

L’entreprise est rapidement devenue une référence en matière de service de qualité à travers le Canada. Grâce à un travail acharné, un dévouement constant et un engagement inébranlable envers le service à la clientèle, les fondateurs ont créé une base solide qui perdure encore aujourd’hui. Service Auto Speedy continue de prioriser la satisfaction de ses clients avant tout, comme le souligne leur slogan : « Chez Speedy, on pense client. »

Évolution et croissance

À l’origine, Speedy Muffler King se concentrait principalement sur les services de silencieux. Leur engagement envers la qualité leur a rapidement valu une solide réputation et une grande satisfaction de la clientèle. Ce succès initial a incité l’entreprise à élargir ses offres de services.

En 1993, afin de mieux refléter sa gamme élargie de services, Speedy Muffler King a été rebaptisé Service Auto Speedy. Ce changement a marqué le début d’une nouvelle ère, étendant leur expertise à tous les aspects de la réparation automobile.

Inspection garage Speedy | Photo : Speedy

Une philosophie basé sur le long terme

La philosophie de Service Auto Speedy est simple : un engagement ferme envers les relations client à long terme. Cette focalisation sur la fidélité et la satisfaction des clients a permis à l’entreprise de croître et de prospérer. Aujourd’hui, Service Auto Speedy compte plus de 65 centres à travers le Canada, servant des clients d’un océan à l’autre.

La solide réputation de l’entreprise a conduit à son association avec la famille de marques de Réseau Fix, un leader mondial des services après-vente de réparation automobile. Cette affiliation renforce la capacité de Speedy à offrir des services de haute qualité et à rester à la fine pointe de l’innovation dans le secteur de la réparation automobile.

De plus, chaque centre Service Auto Speedy est géré par des membres de la communauté locale, des personnes passionnées par les véhicules et déterminées à fournir un service honnête, intègre et transparent. Prenez RDV dans votre région en recherchant un centre Speedy ici.

Confiance et qualité

Notre lien de confiance avec les clients est évident dans tout ce que nous faisons. Tous nos services reposent sur sept principes clés qui garantissent la qualité et la fiabilité :

1. Transparence : Notre équipe analysera les besoins de votre véhicule et vous montrera tout avant de commencer les travaux.

2. Devis écrit : Vous recevrez un devis écrit pour chaque réparation, assurant que vous ne payez jamais plus que prévu.

3. Autorisation : Aucune réparation n’est effectuée sans votre autorisation, ce qui vous procure une tranquillité d’esprit, surtout si vous nous laissez votre véhicule avant d’aller travailler.

4. Inspection visuelle : Une inspection visuelle gratuite est proposée dans la plupart de nos points de vente Speedy.

5. Intégrité : Nous nous engageons à ne jamais vous vendre quelque chose dont vous n’avez pas besoin.

6. Priorisation : Nous vous aidons à prioriser les réparations en fonction de la sécurité, de l’entretien et de votre budget.

7. Garantie : Chaque pièce installée et chaque réparation est garantie. Nous offrons une garantie limitée à vie nationale sur les pièces et les pneus (certaines exclusions et conditions s’appliquent), couvrant les pièces qui se cassent ou s’usent, ainsi que les défauts de fabrication, pendant l’utilisation normale de votre véhicule.

Notre engagement est complet et centré sur le client.

En résumé

Chez Service Auto Speedy, vous n’êtes pas qu’un simple numéro. Nous vous priorisons dans chaque interaction, guidés par le principe que nos clients passent avant tout. Nos techniciens hautement qualifiés et certifiés sont dédiés à fournir des services complets et fiables, garantissant que votre véhicule sera traité comme un membre de notre famille.