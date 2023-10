Une voiturette électrique Honda pour les enfants

Il y a de ces nouvelles plus légères qui viennent égayer nos journées. C’est le cas dans tous les domaines, y compris celui de l’automobile. Prenez cette voiturette électrique de Honda par exemple.

Il y a environ deux ans, la firme japonaise avait construit une voiturette électrique appelée Shogo pour aider à soulager le stress et l’anxiété des enfants qui séjournent à l’hôpital, en l’occurrence l’hôpital pour enfants du comté d’Orange, en Californie.

La mini voiture électrique de Honda Photo : Honda

Le plan a toujours été de construire d’autres exemplaires. Mardi, Honda a réaffirmé son engagement envers le projet en annonçant son intention de fabriquer et de livrer 60 exemplaires supplémentaires à des hôpitaux pour enfants à travers les États-Unis.

Shogo est un nom dérivé d’une expression japonaise qui signifie « s’envoler vers le futur ». Rien ne pourrait mieux d’écrire le rêve d’un enfant (et de ses parents) qui se trouve à l’hôpital.

Deux nouveaux exemplaires ont déjà été construits et ont été récemment livrés à l’hôpital pour enfants d’Akron, en Ohio, et à l’hôpital Riley pour enfants d’Indianapolis, en Indiana.

Le petit véhicule a été développé en interne par les ingénieurs de Honda et construit par la division motorisée HPD (Honda Performance Development) de Honda aux États-Unis.

Honda livre des voitures électriques aux hopitaux Photo : Honda

Thérapeutique et amusant

Les véhicules sont utilisés pour transporter les jeunes patients vers et depuis les procédures et les rendez-vous à l’intérieur de l’hôpital. Honda a déclaré que le Shogo est conçu pour les patients âgés de quatre à neuf ans. Il est équipé d’un volant qui contient une molette pour la marche et l’arrêt. La vitesse maximale est d’environ 8 km/h.

Parmi les autres caractéristiques destinées à rendre le séjour à l’hôpital plus amusant, on retrouve un petit coffre avant pour le dépôt des jouets que l’enfant souhaite transporter avec lui, un klaxon offrant différents sons, ainsi qu’un emplacement pour une plaque d’immatriculation personnalisable qui peut afficher le nom de chaque usager.

Sympathique, vraiment. Et quelle belle idée !