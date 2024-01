Près de 170 000 visiteurs au Salon de l’auto de Montréal

Le Salon de l’auto de Montréal a officiellement pris fin hier soir. Ce matin, l’heure était au bilan du côté des organisateurs et c’est avec joie qu’on nous a confirmé que près de 170 000 visiteurs avaient franchi les tourniquets du Palais des Congrès pour aller voir les modèles 2024 sur place.

Conséquemment, le SIAM (Salon International de l’Auto de Montréal) dresse un portrait très positif de cette 79e édition. Concrètement, on a vu 168 447 personnes déferler sur les trois niveaux d’exposition.

La très bonne nouvelle, c’est que cela représente une hausse de 14 % par rapport à l’an dernier. La réponse du public avait été bonne après une absence de trois ans en raison de la pandémie, mais plusieurs s’étaient montrés déçus en raison de la petitesse de l’événement de 2023.

Certains craignaient le pire pour 2024. Or, ça ne s’est pas produit.

L’engouement du public pour les véhicules ne ralentit pas.

Pour Luis Pereira, le directeur général de l’événement, c’est un ensemble de facteurs qui explique le succès de l’édition 2024.

« Le public a répondu massivement présent cette année. Le retour de grands manufacturiers absents l’an dernier, la diversité de l’offre et un Salon sur trois étages ont su convaincre le grand public de nous rendre visite. Avec des chiffres aussi encourageants, nous espérons persuader encore plus de grandes marques de revenir au Salon l’année prochaine. »

On pourra dire qu’une des forces du SIAM de cette année aura été la diversité, que ce soit avec une salle dédiée aux véhicules de loisir ou aux sports motorisés, ou encore en raison de la présence de l’impressionnante collection de Ferrari de Luc Poirier.

Bertrand Godin, porte-parole du salon, se montrait aussi réjoui :

« C’était un plaisir de croiser en grand nombre les visiteurs qui se sont déplacés au salon. La preuve est claire qu’au Québec les passionnés de voiture et de technologie sont nombreux ! Merci à tous les manufacturiers et ceux qui ont exposé et qui ont respecté la passion de près de 170 000 visiteurs et à l’année prochaine ! »

Enfin, pour ce qui est de Denis Dessureault, le vice-président directeur du SIAM, il ne cachait pas son enthousiasme pour l’avenir :

« C’est prometteur pour la prochaine édition du Salon de l’Auto. Avec le virage que nous avons amorcé cette année, l’engouement des visiteurs et la présence croissante de grandes marques, gageons que cette 80e édition promet d’en mettre plein la vue. »