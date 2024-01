• Le week-end d'ouverture du Salon de l'auto de Montréal a été marqué par une augmentation de la circulation.

L’an dernier, le Salon de l’auto de Montréal revenait après une absence de trois ans. C’était en effet en janvier 2020 qu’avait été tenue la dernière édition, avant la pandémie qui a forcé l’annulation de l’événement en 2021 et 2022.

Pour la relance du SIAM (Salon International de l’auto de Montréal), quelque 150 000 visiteurs ont franchi les tourniquets pour l’occasion. La mouture était réduite, diminuée, et plusieurs amateurs s’étaient montrés déçus, affirmant même qu’ils ne reviendraient pas cette année.

Eh bien, semble-t-il, ils ont pardonné aux organisateurs qui proposent un salon amélioré cette année. L’événement est de retour sur trois étages et il propose plus de véhicules et d’attractions au public. Et même si certains constructeurs brillent toujours par leur absence, d’autres sont revenus, qu’on pense à Ford, par exemple.

Ford Mustang Mach-E Rally Photo : D.Boshouwers

Le nouveau Kia Sorento 2024 Photo : D.Boshouwers

Le résultat, c’est qu’au cours du week-end (vendredi à dimanche), un total de 66 000 visiteurs se sont pointés au Salon des Congrès de Montréal pour admirer ce qui est sur place. Il s’agit du meilleur résultat enregistré depuis 2019.

Bien qu’on doive demeurer prudent pour la suite des choses, disons que ça augure bien pour qu’on obtienne de meilleurs résultats que ceux de l’année dernière. Il va sans dire, les principaux intéressés se réjouissent des résultats initiaux :

« Dès l’ouverture des portes à 10 h samedi matin, nous sentions l’effervescence et les visiteurs ont continué d’affluer toute la fin de semaine. Les commentaires étaient positifs et plusieurs ont mentionné être heureux de retrouver un salon d’envergure. » - Luis Pereira, directeur général du SIAM

Denis Dessuraux, vice-président directeur du SIAM, ajoutait que « Malgré l’absence de quelques manufacturiers, l’offre diversifiée dans le Salon fait que les visiteurs nous ont dit qu’ils en avaient pour leur argent. »

Quant au porte-parole Bertrand Godin, il ne cachait pas son enthousiasme :

« La diversité de l’offre cette année est impressionnante, il y a les 11 premières Canadiennes des manufacturiers présents, les nouvelles zones et attractions spéciales, les essais routiers et plusieurs personnalités du monde automobile. Le Salon de l’Auto est une sortie qui rassemble les passionnés, amis et familles. » - Bertrand Godin, porte-parole du SIAM

Le Salon de l’auto de Montréal est ouvert au public jusqu’au dimanche 28 janvier prochain, inclusivement.