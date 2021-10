Porsche expérimente depuis un certain temps déjà avec l’impression 3D et la chose prend tranquillement forme au point où une pièce offerte par la firme se compose d’éléments fabriqués à l’aide de ce type d’imprimante.

En effet, jeudi dernier, Porsche a commencé à proposer un siège baquet très enveloppant (du genre que l’on retrouve avec des voitures de course) pour divers modèles de 911 et de 718. Largement testé sur circuit, le siège est désormais offert par Porsche Tequipment. Mieux, à compter de février prochain, il pourra être commandé auprès de Porsche Exclusive Manufaktur et inclus dans l’outil de configuration en ligne de la compagnie.

La pièce en question est basée sur une unité déjà existante au sein de l’entreprise. Une seule partie de ce dernier est fabriqué grâce à la technologie 3D. Concrètement, une couche de polyuréthane imprimée en 3D avec une conception aérée pour la ventilation est posée sur une base en polypropylène pour former les coussins, qui sont eux fixés à un cadre de siège standard. Des découpes montrent des sections de la structure en treillis imprimée en 3D. Celle-ci fait partie de chaque coussin et elle peut être commandée en noir, en rouge ou en jaune. D’autres couleurs seront ajoutées l’année prochaine. Le revêtement extérieur du coussin est un matériau adhérent appelé Race-Tex.

Photo : Porsche Sièges Porsche, différentes couleurs

Outre cette avancée qui va se retrouver à l’intérieur de voitures de production, ce qui est intéressant, c’est qu’on peut commencer à regarder plus loin. Un peu comme c’est le cas pour les sièges des pilotes professionnels, qui sont moulés et personnalisés, Porsche croit que l’impression 3D permettra de fabriquer des sièges répondant aux besoins individuels de ses clients.

Éventuellement, on pourra peut-être concevoir des sièges adaptés aux corps de chaque acheteur. En plus d’offrir aux consommateurs un nouveau niveau de personnalisation, le siège serait également 8 % plus léger qu’un baquet conventionnel.

Porsche n’a pas encore annoncé les prix aux États-Unis, mais en Europe, le siège coûte 2677 euros.

Les modèles qui peuvent être équipés du siège sont les 911 des générations 991 et 992, ainsi que les Boxster et Cayman des générations 981 et 982.

Photo : Porsche Couche de confort de polyuréthane

Photo : Porsche Une conception aérée pour la ventilation