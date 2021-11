Un nouveau sondage affirme que le tiers des propriétaires actuels de véhicules, et qui ont l’intention de les remplacer (pour un neuf ou un usagé) au cours des deux prochaines années, souhaitent que leur modèle véhicule soit plus gros. L’étude a été mené par AutoTrader.

Le pourcentage exact est de 30 %. Quant à savoir pourquoi les gens veulent passer à quelque chose de plus massif, les mêmes raisons reviennent ; plus d’espace de chargement, un meilleur confort et des sièges supplémentaires.

Près de la moitié (48 %) veulent acheter un VUS, 32 % une camionnette.

« Notre étude, qui confirme le désir croissant des Canadiens d’acquérir de plus gros véhicules, s’aligne sur les ventes de VUS et de camionnettes qui ont augmenté en Amérique du Nord au cours des cinq dernières années, et qui ne montrent aucun signe de ralentissement », a déclaré Lilian Lau, vice-présidente du marketing de Trader Corp, via un communiqué.

Ce n’est rien de bon pour l’avenir de la voiture qui n’a représenté que 20 % des ventes de véhicules au Canada au cours des neuf premiers mois de 2021 (1,3 million de véhicules).

Photo : D.Heyman Mazda3 2021

Selon l’étude, les VUS sont les véhicules les plus envisagés à l’achat (42 %). D’ailleurs, 64 % des propriétaires actuels de VUS indiquent qu’ils prévoient un autre utilitaire pour leur prochaine monture. Et pour ceux qui possèdent une voiture, 33 % affirment qu’ils ont l’intention de passer à un VUS.

Et concernant la taille des prochains VUS souhaités, le quart des acheteurs penchent pour une version à trois rangées de sièges. Seulement 12 % ont l’intention d’y aller avec un modèle sous-compact. Ces dernières ont connu une forte popularité récemment, mais ils pourraient bien vivre un recul si l’on se fie à ces données.

Un sondage décourageant ? Peut-être, mais on peut y apporter quelques nuances. Le prix est un facteur dissuasif important pour les répondants, alors que 50 % d’entre eux ont l’impression que les gros VUS sont plus chers et ont un rendement énergétique moindre.

Et avec les prix de l’essence qui ne cesse de grimper…

En terminant, voici quelques chiffres partagés par Automotive News concernant le sondage. Ce ne sont que des chiffres, mais ces derniers parlent.

• 45 % des répondants croient que les gros véhicules conviennent mieux aux familles

• 41 % disent se sentir plus en sécurité dans un gros véhicule

• 35 % estiment que les gros véhicules sont plus pratiques

• 15 % mentionnent qu’ils offrent une meilleure valeur

• 50 % considèrent que les véhicules plus gros sont plus chers et ont un rendement énergétique moindre

• 28 % affirment que les gros véhicules sont moins écologiques

• 27 % considèrent que l’espace supplémentaire ne vaut pas la difficulté lorsque vient le temps de manœuvrer à l’intérieur d’espaces restreints.