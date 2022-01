CES 2022 : Sony confirme sa lancée dans l’automobile

Il y a deux ans, en 2020, Sony nous présentait un concept nommé Vision-S, une étude qui nous donnait une idée de la direction que prendrait la compagnie si elle se lançait dans l’industrie automobile.

Sony avait alors mentionné qu’elle ne souhaitait pas offrir ce véhicule aux consommateurs, qu’elle s’était simplement amusée avec la conception d’une telle chose. En janvier 2021, la compagnie revenait à la charge et affirmait qu’elle n’avait pas l’intention de s’adonner à la fabrication d’automobiles.

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée, dit-on, car au Consumer Electronics Show de Las Vegas cette semaine, la compagnie a confirmé qu’elle allait lancer une division automobile nommée Sony Mobility Inc. Celle-ci va explorer l’entrée de la compagnie sur le marché des véhicules électriques.

Et question d’ajouter du poids à cette affirmation, un deuxième concept a été présenté, le Vision-S 02 (le premier a été rebaptisé Vision-S 01).

Sony a déjà testé sa première étude sur la voie publique. La création d’une division dédiée aux véhicules prouve son ambition de lancer une gamme prête à rivaliser avec les Tesla de ce monde, mais aussi une compagnie comme Apple qui pourrait bien se retrouver sur le marché d’ici quelques années.

Photo : Sony Le prototype Vision-S 02, profil

Quant au concept Vision-S 02, il s’agit d’un VUS à sept places basé sur la même architecture électrique et la même plateforme Sony Cloud que le Vision-S 01. Sa longueur de 4,9 mètres est d’ailleurs la même que celle du Vision-S 01, mais il est un peu plus large et nettement plus haut.

Il utilise le même groupe motopropulseur à deux moteurs, le tout pour une capacité de 544 chevaux et une vitesse de pointe d’au-delà de 200 km/h.

La grande nouveauté se trouve à l’intérieur. Sony explique qu’elle « utilise l’espace plus grand et la polyvalence qu’offre un véhicule à sept places » pour proposer de nouvelles expériences à bord en s’appuyant sur l’expérience de la compagnie en matière de jeux, d’audio et de divertissement. Le concept « enveloppe les occupants dans une expérience palpitante », ajoute l’entreprise.

Les caractéristiques comprennent un service vidéo numérique entièrement intégré appelé « Bravia Core for Vision-S ». Avec un champ sonore tridimensionnel appelé « 360 Reality Audio », le service diffuse des vidéos à la fois sur l’écran panoramique avant et sur les écrans individuels des sièges arrière. Bien entendu, les jeux PlayStation sont également intégrés, soit par le biais d’une connexion à distance à une console à domicile, soit par le biais de la diffusion en flux continu via le nuage.

Photo : Sony Le prototype Vision-S 02, intérieur

Sony Mobility Inc. se concentrera d’abord sur les véhicules Vision-S, qui « vont contribuer à l’évolution de la mobilité ».

Toutefois, la nouvelle division ne s’occupera pas uniquement de voitures. Elle a également pour objectif de se concentrer sur le meilleur de l’intelligence artificielle et de la robotique, « en réalisant un monde où chacun pourra vivre en harmonie avec les robots au quotidien ».

Cela laisse entendre que les modèles Vision-S de Sony seront hautement autonomes et qu’ils établiront des normes élevées en matière de capacité de conduite autonome. Déjà, des scénarios sont à l’étude.

Une histoire à suivre en 2022.