Le constructeur automobile vietnamien VinFast poursuit son déploiement sur le marché nord-américain, alors qu’il a présenté trois nouveaux VUS tout électriques lors de l'édition 2022 du Consumer Electronics Show cette semaine.

L'entreprise avait déjà présenté les modèles VF e35 et VF e36 au salon de l'automobile de Los Angeles en novembre. Ceux-ci ont depuis été rebaptisés respectivement VF8 et VF9, et ils sont maintenant officiellement rejoints dans la gamme VinFast nord-américaine par le VF5 (VUS de segment A), le VF6 (segment B) et le VF8 (segment D). Attendez-vous à ce qu'ils soient tous vendus au Canada le moment venu, avec l'exception possible du plus petit modèle, le VF5. Ce dernier reste à être confirmé pour notre marché.

Confus par les nomenclatures ? C’est plus simple que ça a l’air. En fait, VinFast propose une gamme nord-américaine de cinq VUS entièrement électriques, dont la taille varie de petite à grande.

Le constructeur a conçu tous ces modèles de manière à ce qu'ils soient reconnaissables, c'est pourquoi ils présentent tous les mêmes éléments de base à l'avant, comme l'éclairage LED en forme d'aile, et les mêmes silhouettes sculptées.

Photo : VinFast Le VinFast VF5

Photo : VinFast Le VinFast VF6

Photo : VinFast Le VinFast VF7

VinFast n'est pas entré dans les détails concernant les performances de chacun des VUS, mais nous savons qu'ils intégreront autant de technologie que possible, afin que les utilisateurs puissent, par exemple, regarder des vidéos en streaming, jouer à des jeux, faire des achats en ligne et même contrôler leurs appareils domestiques intelligents. Les variantes de base, quant à elles, bénéficient des technologies de conduite autonome de niveau 2, tandis que les variantes Premium passent au niveau 3, voire au niveau 4.

Bien que nous n'ayons pas obtenu d'images de l'intérieur des véhicules aujourd'hui, attendez-vous à de grands écrans multimédias comme ceux que nous avons vus dans les VF8 et VF9.

Location des batteries

Une autre innovation que VinFast met en œuvre avec sa gamme Nord est le concept de location des systèmes de batterie qui alimenteront ses VUS. Le prix de vente de chaque modèle ne comprendra donc pas l’ensemble de batteries ; les acheteurs choisiront l’ensemble qu'ils souhaitent et le loueront à VinFast.

À cette fin, l'entreprise propose deux formules d'abonnement : Flexible permet de rouler jusqu'à 500 km par mois, avec un supplément appliqué pour les kilomètres parcourus au-delà. L'option Fixed est destinée à ceux qui souhaitent un prix unique et un kilométrage illimité.

Selon VinFast, grâce à ce système, le coût de la conduite d'un de ses véhicules sera à peu près le même que celui d'un véhicule équivalent fonctionnant au gaz. Mais en revanche, le constructeur automobile couvrira tous les coûts liés à l'entretien de la batterie, et remplacera gratuitement la batterie si sa capacité de charge tombe en dessous de 70 %. Et, bien évidemment, les couts à la pompe s’élèveront à… zéro dollars.

Photo : VinFast Le VinFast VF6, devant le VF 8

Lancements en 2022

L'entreprise prévoit de lancer les VF8 et VF9 sur le marché nord-américain à la fin de l'année 2022, suivis des trois nouveaux petits VUS en 2023. Les acheteurs peuvent dès à présent passer commande pour les deux premiers modèles.

Les prix aux États-Unis pour le VF8 commenceront à 41 000 $ pour la version Eco, et 48 000 $ pour la variante Plus. Pour la VF9, on parle de 56 000 $ et 61 000 $, respectivement. Les prix pour le Canada devraient çetre connus dans les prochaines semaines. Pour le moment, explique Hans Ulsrud de VinFast Canada,

« Nous aimerions voir l'application d'une incitation pour les VE (avant de déterminer les prix canadiens). Nous avons un objectif pour une incitation aux VE. Il y a des objectifs très agressifs que le gouvernement canadien doit atteindre d'ici 2035, donc si nous voulons une grande adoption des VE, ce que nous attendons, c'est peut-être que certaines de ces limites soient ajustées. » - Hans Ulsrud, directeur de la croissance de VinFast Canada

Des crédits de 3 000 $ et 5 000 $ (VF8 et VF9, respectivement) seront accordés à ceux qui réserveront tôt pour ces modèles ; on ne sait pas encore si les crédits seront offerts aux consommateurs canadiens.

VinFast a également annoncé cette semaine qu'elle prévoyait de fabriquer des cellules de batterie pour VÉ aux États-Unis, probablement dans une installation intégrée à son futur complexe de fabrication américain. Cette usine devrait être opérationnelle à la fin de l'année 2024. Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et PDG de VinFast Global, a déclaré à Las Vegas que l'entreprise avait réduit à trois la liste des sites potentiels pour l'usine.

Photo : VinFast Le VinFast VF5, avant

Photo : VinFast Le VinFast VF7, avant

Photo : VinFast Présentation de VinFast au CES 2022

Photo : VinFast Le VinFast VF8