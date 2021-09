Souscrire son assurance moto en ligne ou en physique

Souscrire une assurance moto fait partie des obligations légales. Pour ce faire, vous pouvez vous diriger vers une agence physique ou vous enregistrer en ligne. Tour d’horizon des possibilités.

Les différents types d’assurance moto

l existe trois formules d’assurance s’appliquant à un véhicule à moteur : l’assurance au tiers, l’assurance tous risques et l’assurance intermédiaire. Concernant l’assurance moto, la prestation la mieux adaptée est l’assurance au tiers ou, dit autrement, la responsabilité civile. Cette dernière coûte moins cher et couvre le nécessaire pour les dommages matériels et corporels qu’un conducteur pourrait causer à une autre personne.

Les documents pour souscrire à une assurance moto

Si vous trouvez une assurance moto qui vous intéresse, vous allez devoir fournir quelques documents :

• votre permis de conduire pour deux-roues ;

• une preuve que le deux-roues vous appartient bien (déclaration d’achat, certificat de cession, est.) ;

• votre certificat d’immatriculation définitif ou provisoire (carte grise) ;

• votre relevé d’identité bancaire pour payer les cotisations par prélèvements automatiques ;

• votre relevé d’information moto (remis par l’assurance moto précédente).

Vous aurez également à renseigner un formulaire et à préciser quel type de contrat vous voulez souscrire. Sans oublier les informations basiques telles que votre nom, votre adresse, vos coordonnées, etc.

Si tous les renseignements sont corrects et que votre assurance moto est validée, vous recevrez alors votre preuve de souscription. Elle se présente soit sous la forme d’une carte verte, soit d’une attestation d’assurance. En complément, vous recevrez votre certificat d’assurance, représenté par une vignette à coller sur l’avant du véhicule.

Photo : iStockPhotos En moto

Les avantages d’une assurance moto en ligne

Sélectionner une assurance moto est un choix important, qui ne se prend pas sur un coup de tête. Sans compter que cela vous engage en général pour au moins un an. Pour éviter la pression ressentie lors d’un rendez-vous en agence, rien de mieux que de souscrire son contrat d’assurance moto en ligne. Vous pourrez ainsi prendre le temps de déterminer laquelle possède la meilleure protection et surtout le meilleur prix.

Une assurance moto en ligne peut aussi se révéler être un vrai casse-tête au début : quelle formule est la mieux adaptée ? Quelles garanties ajoutées au contrat ? Comment connaître le montant de franchise le plus avantageux ? Pour cela, rien de mieux que les comparateurs en ligne.

Les prestations des assurances moto en ligne n’ont rien à envier à celle en agence, tout en ayant leurs particularités. Elles peuvent, par exemple, être plus adaptées à certaines catégories de motards : pour les jeunes conducteurs, mais aussi les conducteurs résiliés ou malussés. Une assurance moto en ligne dispose d’offres parfois dédiées à ces profils dits « à risques ». Un assureur « classique » ne prendrait peut-être pas le temps d’étudier ce genre de profil.

La souscription d’une assurance moto en ligne

Une fois les devis d’assurance moto en ligne comparés, il ne vous reste plus qu’à profiter de la souscription simplifiée et accélérée. En général, lorsque vous renseignez les informations dans un simulateur d’assurance moto, tout est automatiquement transmis à l’assureur sélectionné. Il n’a plus qu’à préparer le contrat d’assurance.

Il est souvent tout à fait possible d’être mis en relation avec l’assureur par téléphone, afin de finaliser la souscription du contrat. Si vous avez commis des erreurs en remplissant le formulaire en ligne, vous aurez le temps de tout vérifier et de modifier si nécessaire.

Faire une souscription d’assurance moto en ligne accélère les démarches. Dans la majorité des cas, l’assuré reçoit plus rapidement son certificat d’assurance, qui est le document inévitable pour tous les deux-roues à moteur.