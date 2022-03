Steven Spielberg travaillerait sur un nouveau film Bullitt

Les films cultes mettant en vedette une voiture particulière ne manquent pas dans l’histoire du cinéma. Si nous avions à dresser une liste des plus populaires, il y aurait un certain long métrage nommé Bullitt pas loin de la tête, sinon en tête de liste.

Vous savez, Steve McQueen, une Ford Mustang, une Dodge Challenger et une certaine poursuite…

Le temps file. Le film a été tourné il y a près de 55 ans, lui qui a pris l’affiche en 1968. Mais voilà qu’il pourrait renaître sous une autre forme. Si la rumeur qui court sur le Net s’avère, le grand Steven Spielberg préparerait une version moderne.

Citant des sources anonymes, le site Deadline a rapporté la semaine dernière que le nouveau film ne serait pas simplement une banale reprise du premier, mais une nouvelle histoire basée sur le personnage de Frank Bullitt, le policier de San Francisco qui était à l’origine joué par Steve McQueen.

Il est intéressant de noter que le fils et la petite-fille de cette légende du cinéma, Chad et Molly McQueen, respectivement, seront les producteurs exécutifs. Spielberg serait producteur avec Kristie Macosko Krieger, tandis que Josh Singer écrirait le scénario. Josh Singer a déjà travaillé avec Spielberg sur « The Post », en 2017.

Photo : Mecum Auctions La Ford Mustang du film Bullitt, en 2019

Bien sûr, au moment d’écrire ces lignes, il n’y a rien d’écrit ou de confirmé voulant que la nouvelle version du film nous donne droit à une nouvelle poursuite spectaculaire. Toutefois, connaissant l’œuvre de Spielberg et son respect pour les détails et l’histoire, il serait renversant de ne pas retrouver une telle séquence dans le film.

Est-ce que ce sera entre une autre Dodge Challenger et une Ford Mustang d’époque, ou ferait-on appel à des versions contemporaines ? Bonne question. Il serait intéressant de voir un mélange des deux… à condition qu’on ne détruise pas ce qui est aujourd’hui considéré comme des classiques.

Et pour ceux qui l’auraient oublié, les deux premiers longs métrages signés par Steven Spielberg comprennent des poursuites à n’en plus finir. Son premier est Duel, celui où un camion-citerne fait la vie dure à une Plymouth Valiant et son pauvre propriétaire. Dans le deuxième, The Sugarland Express, on peut voir une jeune Goldie Hawn en cavale avec son petit ami de cœur, poursuivie par les forces de l’ordre.

Le scénario et la décision concernant la suite des choses sont encore à l’étape de projet, selon les sources, ce qui signifie que le film pourrait ne pas voir le jour avant plusieurs années, à supposer qu’il soit réalisé.

N’empêche, on salive déjà.

