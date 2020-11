Une station-service mobile et autonome pour votre Toyota ?

Dans l’industrie automobile, on voit passer des tonnes de brevets d’invention. Certains sont très concrets et mènent directement à de nouvelles caractéristiques sur les véhicules, mais dans le cas de certains, il y a lieu d’être perplexe. C’est le cas d’une demande de brevet qui a été déposée par Toyota récemment. Celle-ci concerne un réservoir mobile et autonome qui viendrait rejoindre votre véhicule pour faire le plein.

De la science-fiction ? En 2020, oui, mais peut-être pas en 2035 ou 2050. Qui sait, en fait ? Ce qui est certain, c’est que la chose est amusante et elle mérite qu’on y jette un coup d’œil.

Le brevet en question montre une remorque qui contient différents types de carburant. Elle est attachée à une voiture autonome. Lorsque le propriétaire d’un véhicule se trouve en panne d’essence - ou d’électricité - ce dernier peut envoyer un message à la voiture autonome qui viendrait le rejoindre pour lui fournir le nécessaire afin qu’il puisse poursuivre sa route.

Photo : Toyota Brevet pour station de service-chargement mobile et autonome, fig. 2

Le système fonctionne tout simplement par GPS. La remorque autonome pourrait aussi être appelée à effectuer plusieurs arrêts, selon la demande, avant d’avoir à retourner à une base pour faire elle-même le plein.

L’image en question nous montre bien sûr un véhicule arrêté et l’on imagine que c’est de cette façon dont le système fonctionnerait. On a de la difficulté à imaginer la logistique d’un système totalement autonome qui pourrait s’exécuter alors que le véhicule est en mouvement.

Chose certaine, cette invention fait jaser. Peut-être est-ce que Toyota s’amuse simplement avec le concept et l’a fait enregistrer simplement pour avoir été la première à le faire, mais peut-être envisage-t-elle aussi un futur où c’est la station-service qui se rendra aux consommateurs.

Et pour penser de façon pragmatique, ce genre d’approche pourrait être utile pour recharger une voiture électrique à un endroit où aucune borne de recharge n’est accessible. Cependant, encore faut-il que le véhicule autonome en question, qu’on devine lui aussi électrique, ne manque pas à son tour d’énergie.

Bref, l’idée n’est pas folle, mais son application pourrait éventuellement être jugée impossible.

Seul l’avenir nous le dira.

Photo : Toyota Brevet pour station de service-chargement mobile et autonome, fig. 3