Le tout électrique dès 2027 pour Alfa Romeo

Lors du dépôt de ses plus récents résultats la semaine dernière, Stellantis a partagé certain de ses plans d’électrification et l’un d’eux concernait la marque Alfa Romeo. Au passage, une nouvelle étonnante ; la division sera la première du groupe (qui en compte 14) à passer au tout électrique.

Mieux, l’opération sera complétée pour 2027.

Ce qui est surprenant, ce n’est pas le fait qu’Alfa Romeo adopte l’électricité, mais qu’elle soit la première de la famille à effectuer un virage absolu. Alfa Romeo n’est pas la marque la plus visible au sein de Stellantis et parallèlement, elle est aussi l’une des plus traditionnelles ; on se serait attendu à ce qu’elle soit une des dernières à se métamorphoser.

Le véhicule qui sera le premier à se présenter sans moteur à combustion n’a bien sûr pas été annoncé à ce stade par la firme. On peut cependant deviner sans trop se tromper qu’il prenne la forme d’un VUS et possiblement d’une proposition de taille compacte ou sous-compacte. Pensez BMW X1 ou X3 pour le gabarit. Il va probablement, aussi, partager sa plateforme avec d’autres produits de l’empire, que ce soit du côté de Peugeot, de Fiat, de Jeep ou de Dodge. Cette première création à batterie est attendue à l’horizon 2022-2023.

Entre-temps, Alfa Romeo bosse pour nous amener le Tonale, un modèle hybride enfichable qui a déjà vu ses débuts être repoussés. Cette fois, ni la pandémie ni la crise des puces électroniques ne peuvent être blâmées. C’est plutôt Jean-Philippe Imparato, le responsable d’Alfa Romeo, qui n’était pas satisfait du système hybride électrique. Certains ont dû retourner à la planche à dessin. Le Tonale va partager sa structure avec un futur Jeep et devrait se pointer au tournant de 2022.

En terminant, note intéressante, Opel va passer au tout électrique en 2028 et Fiat va suivre en 2030. On devine donc que les marques qui nous concernent davantage (Jeep, Chrysler et Dodge) vont nous offrir des solutions à essence (totale ou partielle) d’ici la fin de la présence décennie.