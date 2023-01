Photo : Stellantis Le Chrysler Synthesis de Stellantis, fig. 2

• Chrysler présente l’habitacle du futur au CES.

• Le cocon démontre à quel point la vie pourra être facilitée pour le conducteur en raison des possibilités qu’offre la connectivité de demain.

• L’étude se compose aussi de matériaux durables, une nouvelle réalité qui attend les habitacles de nos futurs véhicules.

Le Consumer Electronics Show (CES) qui se déroule cette semaine à Las Vegas est devenu avec le temps une excellente vitrine pour les constructeurs automobiles. Les produits de ces derniers étant hautement sophistiqués aujourd’hui, ce qu’ils ont à mettre de l’avant s’inscrit parfaitement dans l’esprit de ce rassemblement célébrant la technologie.

Du côté de Stellantis, qui va présenter son Ram électrique demain en fin d’après-midi, on en profite pour dévoiler une vision de ce qui pourrait être l’avenir des habitacles de nos véhicules.

Le Chrysler Synthesis, exposé au CES, démontre l’intégration du design intérieur contemporain, technologique et durable de Chrysler. Combiné aux autres technologies avancées de Stellantis, cela crée ce que la compagnie nomme l’Harmony in Motion, soit une expérience de mobilité plus conviviale, plus connectée et plus efficace pour la vie quotidienne des consommateurs.

Photo : Stellantis Le Chrysler Synthesis de Stellantis, fig. 3

Chrysler affirme qu’il sera le porte-étendard des prochaines technologies de l’entreprise basées sur l’intelligence artificielle, capables de s’adapter aux préférences du conducteur et d’automatiser certaines fonctions, jusqu’à la conduite. Chrysler l’appelle « Advanced Technology For Real Life » et affirme qu’elle « créera des expériences fluides, efficaces et connectées entre le client et le véhicule. »

Le cocon qui est présenté au CES fait découvrir la prochaine génération de matériaux que l’on risque de découvrir dans nos véhicules de demain. L’expérience de simulation qu’il va proposer est censée représenter une journée dans la vie d’un propriétaire. Il optimise les itinéraires de la journée, se coordonne avec d’autres écosystèmes intelligents (maison, téléphone, etc.) et prend même le volant pour permettre au conducteur d’accomplir d’autres tâches en simulant une conduite autonome de niveau 3.

« Depuis près de 100 ans, Chrysler a créé des produits et des technologies ingénieux pour les clients et le grand public. Chrysler poursuivra cet héritage d’innovation en étant le premier à lancer le cockpit intelligent STLA en Amérique du Nord. Le Chrysler Synthesis présenté au CES 2023 représente l’avenir du design, de la technologie et de l’expérience client de la marque Chrysler en introduisant un design centré sur le client et une technologie intuitive et connectée en continu pour la vie réelle. » - Chris Feuell, chef de la direction de Chrysler