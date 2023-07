Stellantis présente sa nouvelle architecture STLA Medium

Stellantis a fourni de nouveaux détails sur sa future plateforme STLA Medium, l’une des quatre de ce type qu’elle développe pour ses futurs véhicules électriques. Les autres sont les STLA Small, STLA Large et STLA Frame.

L’architecture STLA Medium est conçue pour accueillir les véhicules de tailles compactes et intermédiaires (y compris les berlines, les multisegments et les VUS), bien que Stellantis n’ait pas encore identifié les modèles spécifiques qui seront construits sur cette plateforme. Les véhicules conçus sur cette structure pourraient proposer une longueur totale comprise entre 4292 mm et 4902 mm. L’empattement pourrait varier entre 2692 et 2895 mm.

La nouvelle architecture STLA Medium, de profil Photo : Stellantis

La nouvelle architecture STLA Medium, de haut Photo : Stellantis

Le constructeur indique que, combinée à un ensemble Performance (capacité de 98 kW), la plateforme STLA Medium permettra une autonomie allant jusqu’à 700 km selon le cycle européen WLTP ; avec la configuration standard (capacité pas encore annoncée), on peut s’attendre à une autonomie de 500 km. Rappelons que ces chiffres seront inférieurs lorsque les autonomies seront mesurées selon les normes EPA pour l’Amérique du Nord.

La recharge sur la plateforme STLA Medium va s’effectuer via un système de 400 volts qui va permettre de faire passer la capacité de la batterie de 20 % à 80 % en 27 minutes.

La toute nouvelle architecture STLA Medium de Stellantis Photo : Stellantis

En matière de puissance, Stellantis prévoit une fourchette de 215 à 382 chevaux pour les véhicules construits sur cette nouvelle assise. Des configurations à traction et à quatre roues motrices seront possibles.

Stellantis précise que la nouvelle plateforme est conçue de manière à pouvoir accueillir les futures technologies de batteries, notamment celles à l’état solide.

L’entreprise prévoit réaménager plusieurs de ses usines, en commençant par celles situées sur le territoire européen, afin qu’elles puissent assembler des véhicules sur la plateforme STLA Medium.