Subaru Ascent 2021 : les prix et les changements apportés un modèle.

Après nous avoir dévoilé les prix et les détails de son modèle Forester pour 2021, Subaru y va maintenant d’une liste des améliorations apportées à son VUS intermédiaire Ascent pour la prochaine année.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Voyons ce que le constructeur japonais nous réserve avec ce produit qui profite d’ajouts en matière de sécurité, de commodités et de connectivité.

Photo : Subaru Subaru Ascent 2021, trois quarts avant

Sécurité

En matière de sécurité, l’Ascent a été le premier véhicule Subaru à voir la suite de sécurité EyeSight être livrée de série avec toutes ses versions. Cette dernière offre une panoplie d’assistances comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie, des éléments qui ont permis au véhicule de recevoir la plus haute mention de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) en matière de sécurité pour la troisième année consécutive l’an dernier.

Pour 2021, l’Ascent profite de la nouvelle génération du système. Cette dernière ajoute la nouvelle fonction d’assistance au centrage de la voie qui se veut intégrée au régulateur de vitesse adaptatif. En gros, le travail coordonné du système permet au véhicule de conserver sa vitesse et sa trajectoire sans l’aide du conducteur… advenant un moment d’inattention de ce dernier.

Toujours en matière de sécurité, les phares directionnels à DEL, ainsi que les feux de croisement automatiques, sont proposés d’office avec chaque Ascent. Aussi, tous les modèles héritent de série du rappel de vérification des sièges arrière (2e et 3e rangées) qui invite le conducteur à la prudence à la descente du véhicule. L’objectif est bien sûr de ne pas oublier personne derrière, y compris un animal de compagnie.

Autre nouveauté, un système de rappel des ceintures de sécurité pour les occupants des deux rangées arrière s’ajoute à la dotation. Si un passager ne boucle pas sa ceinture, le conducteur en sera informé.

Photo : Subaru Subaru Ascent 2021, intérieur

Quatre versions

Au menu, on retrouve toujours quatre propositions, soit les modèles Convenience, Touring, Limited et Premier. L’offre s’amorce à 36 995 $. On retrouve par la suite la livrée Touring à 42 495 $, une déclinaison qui ajoute quelques éléments intéressants à l’offre comme un toit ouvrant panoramique, ainsi que des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique dotés de clignotants intégrés.

À noter que Subaru a bonifié son offre en matière de sécurité avec l’inclusion des services connectés Starlink à compter de cette version Touring. Ces derniers permettent au propriétaire de demeurer branché au véhicule pour recevoir des mises à jour, mais aussi de profiter des services d’urgence en cas de collision. Si ce dernier n’est pas en mesure de les contacter, le véhicule se charge de le faire à sa place de façon automatique.

Vient ensuite la variante Limited qui est offerte à 47 995 $. Cette dernière profite de plus de commodités, comme une chaîne audio Harman/Kardon offrant 14 haut-parleurs.

Enfin, avec la proposition Premier, on profite du nec plus ultra alors que rien ne manque au véhicule. Le prix de cette dernière est de 51 495 $.

L’Ascent va se pointer chez les concessionnaires Subaru du pays au cours des prochaines semaines.

Prix :

Ascent Limited 2021 - 36 995 $

Ascent Touring 2021 - 42 495 $

Ascent Limited 2021 - 47 995 $

Ascent Premier 2021 - 51 495 $

Photo : Subaru Subaru Ascent 2021, avant

Photo : Subaru Subaru Ascent 2021, toit panoramique

Photo : Subaru Subaru Ascent 2021, sièges de deuxième et troisième rangée