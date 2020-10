Subaru Canada a annoncé les prix pour son modèle Forester 2021. Au passage, la firme nous a aussi fourni quelques informations concernant les ajouts qui lui étaient apportés pour la nouvelle année.

Le populaire VUS de la firme japonaise se décline toujours de six façons, soit en versions Forester, Convenience, Touring, Sport, Limited et Premier. L’offre s’amorce à 28 995 $ pour se clôturer à 40 095 $. Un tableau, au bas, vous fait part du prix de chacune des variantes.

Quant aux ajouts dont profite le modèle, on note l’arrivée des feux de croisement automatiques de série sur toutes les versions alors qu’ils n’étaient proposés de façon standard qu’avec la version Touring jusqu’à présent. Quant à eux, les phares directionnels à DEL, qui étaient de la fête à compter de la livrée Sport, sont maintenant servis avec chaque Forester.

Toutes les Forester vont aussi profiter du système de rappel des ceintures de sécurité arrière. Nous sommes habitués à cette technologie pour les sièges avant, mais pas pour l’arrière ; un ajout intéressant ici en matière de sécurité. Sur ce sujet, notons que comme c’est le cas avec d’autres modèles de la marque, la suite de sécurité EyeSight est aussi comprise avec toutes les versions.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Subaru Subaru Forester 2021, profil

Parmi l’équipement qui est aussi livré avec chaque Forester, on note le système de conduite hors route X-Mode, les sièges avant chauffants, la climatisation automatique, une caméra de recul dotée d’un système auto nettoyant, ainsi que des ports USB à la console centrale avant. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont aussi prises en charge par le système multimédia Subaru Starlink, tout comme la téléphonie Bluetooth.

Certains ajouts individuels marquent aussi les modifications apportées à la dotation. Ainsi, le modèle Convenience jouit de ports USB à l’arrière et de pochettes au dos des sièges avant. Le volant chauffant est maintenant de série avec les modèles Touring et Sport. Quant à elle, la livrée Limited profite du système d’alerte du conducteur et d’un siège passager ajustable de façon électrique en huit positions. Ces deux dernières fonctions étaient auparavant l’affaire de la variante Premier.

En somme, chaque Forester en propose un peu plus pour l’année 2021. Voici en détail le prix de chacune des propositions du Subaru Forester 2021 :

Forester 28 995 $

Convenience 32 595 $

Touring 34 395 $

Sport 35 795 $

Limited 38 795 $

Premier 40 095 $

Photo : Subaru Subaru Forester 2021, trois quarts avant